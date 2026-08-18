Lista de los Mejores Árboles para Sembrar en Veracruz sin Dañar la Zona Urbana

Florentino Hernández Reyes, jardinero paisajista dio algunas recomendaciones para sembrar sin dañar, ya que hay árboles que por el tipo de raíz y tamaño de la hoja no son recomendados plantar en lugares pequeños o urbanos.

"Es el Framboyán, el neem y los palo de guanábana que es muy poca, por que son árboles que no crecen mucho, de hoja pequeña que no tapan drenaje y no hacen daño a las calles"

La recomendación de los expertos, es que cuando se plante el árbol, se entierre junto a un tubo de PVC con una profundidad de 50 centímetros, por donde se le pueda echar agua y llegue directamente a la raíz; de esta manera se evita que se extienda la raíz y protege la infraestructura urbana.

“Un árbol se recomienda sembrarlo de 50 centímetros hacia abajo, muchos lo siembran encima y por eso las raíces hacen a soltarse hacia arriba ese es el daño que hacen los árboles"

Los árboles que considera más problemáticos, por el daño al drenaje y las tuberías, son los siguientes.

“Están la Pochota, las Higueras, Ficus, son varios árbol que si son problemáticos, sueltan muy lejos la raíz tapa las tubería rompe baquetas las alza"

Debido a la lluvia que se presenta durante el verano, especialistas aseguran que es la mejor época para reforestar o plantar un árbol. La floricultora Maria Salomé, recomienda plantar árboles frutales injertos, ya que asegura son una alternativa para las zonas urbanas.

“Ahorita por la lluvias los árboles se adhieren más a la tierra con más humedad ya no reciente el calor y no se llega a secar, el árbol y con la lluvia se refresca y es como hacia la tierra para agarrar su humedad”

El árbol injerto además de ayudar a frenar el cambio climático ayuda a la economía familiar. Los árboles injertos comienzan a dar frutos a los tres meses. Desde pequeños comienzan a dar 5, 10 frutos aproximadamente.

“Eso se debe injerto el injerto es un árbol que se manipula para que no crezca a su altura normal y desde pequeños empieza dar frutos no esperemos tanto tiempo en cosechar algunas frutas ,doble beneficio con estos árboles nos da la oxigenación y aparte nos da consumimos las frutas y en caso de las naranjas y dos limones una rica agua de limón”