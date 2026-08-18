Medio Ambiente

Lista de los Mejores Árboles para Sembrar en Veracruz sin Dañar la Zona Urbana

Expertos explican qué árboles se pueden sembrar en Veracruz que no dañen drenajes, así como recomendaciones para su cuidado.

Árboles que recomiendan sembrar en Veracruz. Foto: N+Árboles que recomiendan sembrar en Veracruz. Foto: N+

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Descubre qué árboles plantar en Veracruz sin dañar la ciudad. Expertos recomiendan framboyán y neem. Aprende cómo proteger el drenaje y mejorar el ambiente.

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Lista de los Mejores Árboles para Sembrar en Veracruz sin Dañar la Zona Urbana