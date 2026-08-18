Sistema Cutzamala Hoy: Así el Nivel de Presas este 18 de Agosto de 2026

El Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del agua potable consumida en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), mejora sus niveles gracias a las lluvias de la actual temporada. Te decimos el nivel de las presas que lo conforman hoy, 18 de agosto de 2026.

Cabe destacar que los niveles del Cutzamala mejoran, luego de una prolongada sequía en años anteriores.

Los informes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua señalan una estabilización necesaria para atender la demanda poblacional, luego de haber atravesado periodos de disponibilidad crítica en etapas anteriores.

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento total del 76.54% de su capacidad operativa, de acuerdo con el último reporte del 17 de agosto, con un volumen total de 782,521,000 de metros cúbicos.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose individual:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 83.84% de su capacidad. Con 330.660 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Registra un almacenamiento del 75.16%, con 139.599 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 67.16% de su capacidad total, con 135.922 millones de metros cúbicos.

Es importante señalar que en lo que va del mes de agosto de este año, se ha captado 3.1% más agua que en el mismo periodo de 2025, cuando se encontraba al 73.44% de su capacidad.

Se prevé que las lluvias segirán favoreciendo los niveles de almacenamiento del Cutzamala, además, el monitoreo constante de estos niveles es una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país.

Con información de N+

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