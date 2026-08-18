Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así el Nivel de Presas este 18 de Agosto de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 18 de agosto de 2026

Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¡Buenas noticias para la CDMX y Edomex! El Sistema Cutzamala alcanza el 76.54% de su capacidad gracias a las lluvias. Descubre cómo esto impacta el suministro de agua hoy, 18 de agosto de 2026.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+