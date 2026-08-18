Medio Ambiente

La Historia de Una Cría de Mono Araña que Lucha por Vivir tras Rescate en Michoacán

Veterinarios mantienen vigilancia médica, nutricional y conductual con la meta de que el primate pueda integrarse posteriormente a una nueva familia.

Mono araña rescatado en Michoacán muestra señales de recuperación.Mono araña rescatado en Michoacán muestra señales de recuperación. Foto: michoacan.gob.mx

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El ejemplar llegó al Zoológico de Morelia con desnutrición severa; tras aproximadamente tres semanas de cuidados, ya acepta alimento por sí mismo

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