La Historia de Una Cría de Mono Araña que Lucha por Vivir tras Rescate en Michoacán

Una cría de mono araña, que fue encontrada en condiciones delicadas de salud en El Paracho, municipio de Pajacuarán, en Michoacán, comienza a mostrar señales de recuperación después de recibir atención veterinaria especializada. El pequeño primate fue diagnosticado con desnutrición severa y, aunque su condición todavía requiere vigilancia constante, ya acepta alimento por sí mismo y recibe baños de sol como parte de los cuidados para fortalecerlo.

El pasado 23 de julio, autoridades de Michoacán realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la localidad de El Paracho, en Pajacuarán. Durante la intervención localizaron a la cría de mono araña en muy malas condiciones de salud, situación que encendió las alertas debido a la vulnerabilidad del ejemplar.

Tras el rescate, el primate quedó bajo resguardo y fue trasladado al Zoológico de Morelia, donde especialistas realizaron una valoración médica para determinar la gravedad de su estado. Los resultados confirmaron un cuadro de desnutrición severa, por lo que fue necesario iniciar un proceso de recuperación con atención veterinaria y seguimiento permanente.

El caso adquiere especial relevancia porque el mono araña se encuentra entre los primates mexicanos amenazados por factores como la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de vida silvestre. Por ello, la recuperación de un ejemplar rescatado requiere cuidados médicos, nutricionales y conductuales especializados.

Luego de aproximadamente tres semanas de cuidados especializados, la cría ha comenzado a presentar avances que mantienen la expectativa de que pueda continuar recuperándose. Uno de los cambios más importantes es que ya acepta alimento por sí misma, una señal positiva después del grave cuadro de desnutrición con el que llegó al Zoológico de Morelia.

Sin embargo, el riesgo todavía no ha desaparecido. El pequeño primate consume cantidades menores a las necesarias para cubrir completamente sus requerimientos nutricionales, por lo que los especialistas mantienen una vigilancia cercana sobre su alimentación y evolución.

Como parte de su recuperación, también recibe baños de sol, una de las medidas incorporadas a sus cuidados para favorecer su bienestar y fortalecerlo mientras continúa el proceso de rehabilitación.

Los médicos veterinarios del Zoológico de Morelia permanecen atentos a cualquier cambio en el estado de salud de la cría. El seguimiento no se limita a verificar cuánto alimento consume, pues los especialistas también evalúan aspectos médicos y conductuales que pueden resultar determinantes para su recuperación.

Como parte de esta atención, el ejemplar ya recibió una valoración odontológica y permanece bajo observación para monitorear su comportamiento. El objetivo es conocer cómo responde a los cuidados y favorecer gradualmente su adaptación al entorno en el que ahora permanece.

Los especialistas mantienen un seguimiento constante de su evolución médica y nutricional, además de su comportamiento. Aunque los avances registrados hasta ahora son alentadores, su condición todavía exige cuidados especiales y vigilancia continua debido al delicado estado en el que fue encontrado.

El objetivo de los especialistas es que la cría continúe ganando fuerza hasta alcanzar las condiciones necesarias para integrarse adecuadamente a una nueva familia dentro del Zoológico de Morelia. Antes de llegar a ese punto, deberá continuar respondiendo favorablemente a la alimentación y a los tratamientos establecidos por el equipo veterinario.

Su recuperación todavía es un proceso en marcha y cada avance resulta importante. Que pueda alimentarse por sí misma representa una señal positiva, pero los especialistas deberán continuar evaluando su evolución antes de considerar superada la etapa más delicada.

Por ahora, cada alimento que acepta y cada señal de mejoría representan un paso adelante para este pequeño mono araña, rescatado en Michoacán en condiciones de extrema vulnerabilidad y que ahora permanece bajo cuidados especializados en Morelia.

Con información de Fernanda Sánchez Rodríguez.