Desaparecidos

Caso de América Pamela, Desaparecida en Puebla: Fiscalía Revela Datos

La Fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, aseguró que mantiene comunicación con los familiares de América Pamela Colotl tras no ser localizada.

América Pamela Colotl desaparecida en Puebla.América Pamela Colotl permanece como no localizada. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas

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Fiscalía de Puebla informa sobre el caso de América Pamela. A pesar de bloqueo, se mantiene la búsqueda y atención a familiares.

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