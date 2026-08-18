Caso de América Pamela, Desaparecida en Puebla: Fiscalía Revela Datos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla avanza en la búsqueda de personas, sin embargo, exhorta a familiares de las víctimas a evitar el cierre de vialidades, pues aseguran que todos los casos son investigados conforme lo dicta la ley.

Sobre América Pamela Colotl, no localizada desde el 25 de julio, la titular de la dependencia Idamis Pastor Betancourt, informó que siguen las indagatorias, así como la atención a familiares, quienes este lunes 17 de agosto cerraron la caseta en la Vía Atlixcáyotl por más de seis horas.

La funcionaria recalcó que este tipo de manifestaciones llegan a entorpecer las investigaciones a pesar de estar en su derecho, no obstante, aseguró que se le atendió a la familia, esto mencionó: "Y no solamente porque cerraron la carretera se les atendió, se les ha estado atendiendo constantemente".

Idamis Pastor recalcó que han habido muchas localizaciones de personas desaparecidas sin necesidad de que se hagan estos cierres viales, muchas de ellas fueron por ausencia voluntaria y otras porque fueron víctimas de algún delito; Esto agregó en conferencia de prensa "Invito a la ciudadanía hacer un poco más conscientes y entiendo el dolor de la gente y la preocupación por sus familiares desaparecidos, pero es en lugar de ayudarnos entorpecen nuestras investigaciones porque en muchas ocasiones cuando cierran las carreteras no nos permite llegar a los lugares donde nosotros tenemos información".

La Fiscal de Puebla dio a conocer también que tienen diferentes versiones por parte de los familiares de América Pamela Colotl y el esposo de la misma.

De acuerdo a la autoridad, del 1 de enero al 25 de julio del 2026, se han localizado 839 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 743 fueron por ausencia voluntaria, 41 víctimas de algún delito y 55 fueron halladas sin vida.

Respecto al caso de Maricela, reportada como desaparecida desde el 16 de julio en Moyotzingo, y por quien también familiares bloquearon la autopista México Puebla, confirmó que el cuerpo hallado en Huejotzingo corresponde a la joven, por lo que Idamis Pastor Betancourt expresó su más sentido pésame a los familiares y dio a conocer que el 15 de agosto la hermana de la víctima realizó el reconocimiento del cadáver.

De acuerdo con datos de la dependencia, de las 998 personas reportadas como desaparecidas de enero a julio del presente año, 839 fueron localizadas con vida, lo que representó el 84%.

Con información de N+

MCS