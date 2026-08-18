Sociedad

Investigan Robo de 10 Millones de Pesos en Zona Residencial de Aguascalientes

Los responsables aparentemente ingresaron por una obra en construcción, para después robar en cuatro domicilios.

Rinconada del BosqueCuatro víctimas denunciaron el hecho a la Fiscalía. Foto: N+

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Robo de 10 millones en Aguascalientes: ladrones ingresaron por una obra en construcción y saquearon cuatro casas.

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