Investigan Robo de 10 Millones de Pesos en Zona Residencial de Aguascalientes

En Aguascalientes, investigan un robo millonario en Rinconada Los Bosques, residencial ubicado al norte de la capital. La Fiscalía General del Estado confirmó que se abrieron cuatro carpetas de investigación por un botín estimado en 10 millones de pesos.

Según vecinos de la zona, el residencial permanece vigilado las 24 horas del día y aseguran que en las inmediaciones hay rondines de patrullas

"Hay mucha vigilancia, pasan muchas patrullas este supe que algo había pasado, los guardias de seguridad controlan los accesos, entrada, salida”, dijo un trabajador de Rinconada Los Bosques.

En imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se aprecia como los presuntos responsables, vestidos con ropa oscura y gorra, descendieron de un carro rojo, treparon las bardas y lograron ingresar a los domicilios.

De acuerdo con las primeras indagatorias, detectaron una finca en construcción a un costado del residencial, desde ahí ingresaron a cuatro domicilios, de los que sustrajeron dinero en efectivo, joyería, aparatos y otros objetos.

Para posteriormente darse a la fuga en un vehículo en color rojo. Vecinos no se percataron de lo sucedido durante el fin de semana

Las cuatro víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias. Al cierre de esta edición, autoridades no han brindado información respecto a los presuntos responsables, que no han sido detenidos.