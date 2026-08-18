Inicia en EUA Juicio a Meta por Presunta Adicción de Adolescentes

Este 18 de agosto de 2026, iniciaron en Estados Unidos los alegatos en el juicio a Meta Platforms luego de que una coalición de estados presentó una demanda en su contra, alegando que Facebook e Instagram se diseñaron de forma que perjudican la salud mental de los jóvenes y les crea adicciones.

En una corte federal de California, la coalición expondrá sus argumentos iniciales ante un jurado de ocho personas.

Se trata de abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que encabezan un grupo bipartidista de 29 estados.

Según esos cuatro estados, Meta diseñó Facebook e Instagram para crear adicción en niños y adolescentes, lo que provocó daños como ansiedad, depresión e incluso suicidio.

Además, acusaron que la empresa ‌engañó ‌a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas.

En el juicio se abordarán esas denuncias, pero también las acusaciones de 29 estados de que Meta infringió la ley federal al recopilar y utilizar de forma indebida datos personales de menores mientras estos utilizaban sus plataformas.

Por su parte, se prevé que los abogados de Meta expliquen al jurado ‌que la empresa ha ‌realizado un enorme esfuerzo para garantizar la seguridad de los niños en Internet.

La compañía afirma que no realizó declaraciones engañosas sobre la seguridad y que los estados no han demostrado que sus residentes hayan sufrido daños.

En el juicio se espera que testifiquen el cofundador y presidente ejecutivo de la firma, Mark ‌Zuckerberg, y el director de Instagram, Adam Mosseri.

Se estima que el juicio dure ⁠seis semanas, y aunque se espera que ⁠los miembros del jurado emitan un veredicto consultivo, será la juez federal de distrito, Yvonne González Rogers, quien determine la ‌responsabilidad de Meta.

Si la considera responsable, ‌podría imponer sanciones civiles y ordenar cambios en ⁠Facebook e Instagram.

Con información de Reuters.

SPB