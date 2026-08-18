Internacional

Inicia en EUA Juicio a Meta por Presunta Adicción de Adolescentes

Una coalición de estados de la Unión Americana demandó a Meta; acusa a la empresa de diseñar Facebook e Instagram para crear adicción en menores de edad

En California, personas sostienen pancarta con nombres de menores de edad; sus padres señalan muertes presuntamente relacionadas con uso de redes sociales. Foto: ReutersEn California, personas sostienen pancarta con nombres de menores de edad; sus padres señalan muertes presuntamente relacionadas con uso de redes sociales. Foto: Reuters

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29 estados demandan a Meta por adicción en adolescentes y uso indebido de datos. El juicio podría cambiar el futuro de Facebook e Instagram.

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