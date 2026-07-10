UE Acusa a Facebook e Instagram de Tener un Diseño Adictivo; le Exige Cambiarlo

La Comisión Europea señaló que este diseño pone en riesgo el bienestar físico y mental de los usuarios, entre ellos los menores y adultos vulnerables

Meta, matriz de Facebook e Instagram, tendrá que cambiar el diseño adictivo de sus plataformasMeta, matriz de Facebook e Instagram, tendrá que cambiar el diseño adictivo de sus plataformas. Foto: Reuters

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La Comisión Europea exige a Meta modificar el diseño adictivo de sus plataformas. La salud mental de los usuarios está en juego, y una multa millonaria también.

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