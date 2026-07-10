UE Acusa a Facebook e Instagram de Tener un Diseño Adictivo; le Exige Cambiarlo

Por su scroll infinito, reproducción automática de videos, notificaciones y un contenido altamente personalizado ponen en riesgo "el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables".

Así lo señaló la Comisión Europea en un análisis hecho a Instagram y Facebook, a cuya matriz propietaria, Meta, exigió que haga un cambio en su "diseño adictivo".

Según el Ejecutivo comunitario, ambas redes están violando la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las grandes empresas tecnológicas a proteger a los menores ante el contenido que ven en internet.

Señaló que podría multar a Meta con hasta 6% de su facturación anual global si no corrige el diseño de sus plataformas.

Modo automático

Según la comisión, Instagram y Facebook "activan el 'modo de piloto automático' del cerebro, lo que contribuye a la creación de hábitos poco saludables y al uso compulsivo".

Estas conclusiones preliminares forman parte de la investigación que inició Bruselas en mayo de 2024. Ya en abril pasado, había acusado a Meta de no tener medidas efectivas para prevenir que los menores de 13 años accedan a sus plataformas.

La Comisión señala que Meta no ha evaluado adecuadamente los riesgos del diseño adictivo de Instagram y Facebook, por lo que las medidas que tiene en vigor para mitigarlos no son eficaces.

Se cree que Meta ha ignorado la información disponible sobre la cantidad de horas que los menores pasan por la noche en ambas plataformas y asegura que las herramientas de gestión de tiempo se desactivan fácilmente.

Falta de comprensión

La comisión consideró que las herramientas de control parental "solo son efectivas" si los padres o tutores "poseen los conocimientos técnicos adecuados" y si dedican "tiempo y esfuerzo" a comprender cómo funciona.

Además, Bruselas afirma que los consejos y los enlaces con información de salud mental que Meta pone a disposición de los usuarios "no parecen mitigar suficientemente el riesgo de diseño adictivo".

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Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, dijo que "proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las redes sociales".

Meta podrá defenderse, pero si no convence a esta autoridad y tampoco corrige el diseño de estas dos redes sociales, podría imponer la multa antes mencionada.

La últimas medidas que la comisión ha adoptado contra las redes sociales han sido dirigidas contra su diseño adictivo, como en el caso de TikTok, o las plataformas de comercio electrónica Shein y Temu.

ICM