'Llena el Alma': Sam Smith Visita la Casa Azul de Frida Khalo Por Cuarta Vez

Antes de su concierto de hoy, 18 de agosto de 2026, Sam Smith visitó por cuarta vez la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX) y aseguró 'me llena el alma'.

El cantante británico compartió en redes sociales imágenes de su visita al museo dedicado a la artista mexicana y enfatizó 'debe ser la cuarta vez que visito este santuario. Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México y siempre me llena el alma', escribió Sam Smith al acompañar las fotografías.

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La visita ocurrió tras su primera presentación en el Auditorio Nacional, con un espectáculo que combinó música, emoción y una puesta en escena enfocada en la libertad y la expresión personal.

Durante el concierto de su gira To Be Free Tour, Smith apareció con un traje negro y estuvo acompañado inicialmente por un piano y tres coristas.

El repertorio incluyó canciones como Love Is a Stillness, Everlasting Love e I’m Not the Only One.

La cantante mexicana Paty Cantú fue la encargada de abrir el espectáculo, interpretó algunos de sus temas más conocidos antes de la presentación del artista británico.

La residencia de Sam Smith contempla cuatro fechas en el recinto de Paseo de la Reforma. Después de su primera presentación, los conciertos restantes están programados para los días 18, 20 y 21 de agosto de 2026, a las 21:00 horas.

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