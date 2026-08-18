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'Llena el Alma': Sam Smith Visita la Casa Azul de Frida Khalo Por Cuarta Vez

El intérprete de 'I’m Not the Only One' se encuentra en la CDMX como parte de su gira 'To Be Free Tour'

Sam SmithSam Smith visitó la Casa Azul de Frida Kahlo. Foto: Instagram, @samsmith

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