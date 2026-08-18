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Celine Dion Regresa a los Escenarios Mientras Enfrenta el Síndrome de la Persona Rígida

Después de casi 4 años alejada de los escenarios, la cantante canadiense está lista para una residencia en París que inicia en septiembre.

Celine-Dion-Regresa-Escenarios-Paris-Sindrome-Persona-RigidaFoto: Getty Images

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Después de enfrentar el síndrome de la persona rígida, Celine Dion vuelve a cantar en París en 2026. Conoce su inspiradora historia de recuperación y éxito.

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