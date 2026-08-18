Celine Dion Regresa a los Escenarios Mientras Enfrenta el Síndrome de la Persona Rígida

Celine Dion está lista para volver a cantar. Después de casi cuatro años alejada de los escenarios por el síndrome de la persona rígida (SPR), la cantante canadiense se prepara para una residencia de varias semanas en París que arranca en septiembre de 2026, un regreso que ella misma describe como un "milagro" y que llega acompañado de una nueva entrevista en Harper's Bazaar donde habla sobre su recuperación.

Dion hizo público su diagnóstico de síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022, pero según relató a Harper's Bazaar, los primeros síntomas aparecieron 17 años antes.

El trastorno, un padecimiento autoinmune neurológico extremadamente raro que afecta a entre una y dos personas por cada millón, le provocó rigidez muscular severa y espasmos que en ciertos momentos la dejaron prácticamente inmovilizada y con serias dificultades para caminar.

En la entrevista, la artista evitó deliberadamente llamarlo "enfermedad". Prefiere describirlo como una condición progresiva, y bromeó sobre cómo sonaría usar esa palabra para describir a alguien.

El proceso de recuperación de Dion combina medicamentos, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia, pero también sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana y clases de ballet en los días restantes.

La cantante contó que ha logrado cumplir tres metas que se había propuesto: sentarse completamente recta, tocarse los dedos de los pies y hacer una apertura, pequeños logros que, para ella, representan avances significativos después de años de dolor.

Dion anunció su vuelta a los escenarios como un regalo por su cumpleaños número 58. La demanda de boletos fue tan alta que la producción sumó fechas adicionales.

La residencia original de varias semanas en París, programada para septiembre y octubre de 2026, ahora tendrá una segunda temporada en mayo de 2027. Se trata de su primera serie extendida de conciertos desde que suspendió su gira mundial en 2023, sin contar su breve aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, cantando desde la Torre Eiffel.

Para Dion, romper el silencio sobre su salud fue, sobre todo, una forma de honrar a quienes la acompañaron durante su carrera. Después de años cancelando presentaciones y ocultando la magnitud real de su padecimiento, sintió que le debía a sus seguidores una explicación honesta. Ahora, de vuelta en el escenario, busca devolverles ese mismo cariño.

La artista es consciente de que persisten los días difíciles, pero también sabe que cantar de nuevo significa recuperar una parte de sí misma que había extrañado profundamente durante estos años de ausencia.