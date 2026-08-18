El Bronceado Puede Poner en Peligro tu Salud: Psicólogo y Dermatóloga Explican Riesgos

Si te gusta broncearte en camas o cuando vas a la playa, toma tus precauciones, podrías poner en peligro tu salud; aquí te explicamos cuáles son los riesgos por exponerse a radiación ultravioleta, según psicólogos y dermatólogos.

Luis Antón, psicólogo y director del Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, explicó que a la adicción al bronceado se le conoce como tanorexia y afecta principalmente a mujeres de entre 16 y 35 años de edad, más que a los hombres.

El psicólogo detalló, en entrevista para la agencia de noticias EFE, que la tanorexia es una obsesión que parte de un fallo de autopercepción, donde el problema no está en lo que la persona ve, sino en la manera en la que su cerebro procesa su propia imagen.

Precisó que la tanorexia es la exposición repetida e intensa ante la radiación ultravioleta, ya sea por medio del Sol o cabinas artificiales de rayos UV.

El experto destacó que quienes padecen este trastorno no se miran en el espejo de forma “neutra”, sino que lo hacen con un “sesgo de confirmación” que exagera cualquier señal de palidez y minimiza las señales que contradicen esta percepción.

De acuerdo con Luis Antón, la adicción al bronceado surge de asociar lo atractivo a lo valioso, y de pensar que la aprobación es a través del aspecto físico.

Pero el bronceado obsesivo no solo es un trastorno psicológico, también puede causar melanoma, es decir, el cáncer en la piel con mayor porcentaje de mortalidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el cáncer de piel como el más frecuente a nivel global.

Lourdes Rodríguez, presidenta de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), declaró a la agencia EFE que el bronceado “no es un signo de salud, sino que es una respuesta de la piel frente a una agresión”.

Indicó que los beneficios derivados de la exposición solar, que son necesarios para el cuerpo, se obtienen con dosis moderadas y no por el bronceado.

Sobre las consecuencias del bronceado excesivo, la especialista dijo el daño solar es acumulativo, lo que significa que se manifestará con los años, con signos como manchas, arrugas o deshidratación, y que incluso puede traer consecuencias sobre otros órganos, como en los ojos, donde se pueden originar cataratas.

La dermatóloga subrayó que el color bronceado de la piel, que le gusta a mucha gente, es artificial y que se debe usar protección solar, aunque la exposición sea artificial.

“El mejor bronceado es el que no pone en riesgo la salud”, afirmó Lourdes Rodríguez.

Con información de EFE.

RMT