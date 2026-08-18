Salud

El Bronceado Puede Poner en Peligro tu Salud: Psicólogo y Dermatóloga Explican Riesgos

La obsesión por el bronceado es catalogada por expertos como tanorexia y sus consecuencias pueden ser graves para la salud

Playa delfines en Cancún, Quintana RooPlaya delfines en Cancún, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el bronceado puede ser peligroso para tu salud? Psicólogos y dermatólogos explican cómo la tanorexia y el melanoma son riesgos reales. Descubre más sobre cómo protegerte.

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