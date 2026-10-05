Cambios Hormonales en Hombres y Mujeres: Así de Diferentes Son por Día

Los cambios hormonales no solo ocurren en las mujeres, también en los hombres, sin embargo, no se viven de la misma manera.

Estos cambios pueden provocar alteraciones que, a su vez, impactan en el estado emocional y psicológico de las personas.

La testosterona de los hombres sube y baja todos los días con el mismo ritmo: alcanza su punto más alto en la mañana y cae hasta cerca de 25% hacia la noche.

El ciclo hormonal femenino funciona distinto. En unos 28 días, el estrógeno sube antes de la ovulación, la hormona luteinizante (LH) se dispara para provocarla y después la progesterona toma el control hasta que el ciclo vuelve a empezar.

Además, otro cambio hormonal que viven las mujeres es en la etapa de la menopausia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como el cese permanente de la menstruación tras un periodo de 12 meses consecutivos sin actividad, que normalmente ocurre entre los 45 y 55 años.

Estos cambios, que varían de una persona a otra, pueden afectar el bienestar físico, emocional, mental y social, ya que algunas mujeres pueden presentar síntomas como bochornos y sudores nocturnos, sensación de malestar físico, sequedad vaginal, incontinencia urinaria y cambios en el estado de ánimo.

La recomendación es llevar un acompañamiento profesional, así como una vida saludable con actividad física y alimentación balanceada. Asimismo, evitar tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas.

Con información de N+