Inscripción Escuela de Bellas Artes 2026-2027: Lista de Requisitos y Fechas Clave

La Escuela de Bellas Artes de Toluca ha publicado su convocatoria para cursar alguno de sus talleres o su carrera técnica. Si tú no quieres perder la oportunidad de ingresar, a continuación te damos a conocer las fechas de inscripción, los requisitos y costos, de acuerdo con cada programa educativo.

Cada opción depende del público al que va dirigido, ya que existen opciones para menores, mientras que también existen programas enfocados a abrir la puerta al desarrollo profesional, además de ser una oportunidad paralela a otras instituciones académicas.

Las tres opciones que tiene disponibles la Escuela de Bellas Artes de Toluca son Talleres artísticos, Carreras técnicas y Licenciaturas, para las que la institución solicita una edad mínima dependiendo de cada oferta: 6 años, 14 años y 17 años, respectivamente.

Las inscripciones para carreras técnicas serán del 19 de agosto al 30 de septiembre de 2026. En el caso de los talleres artísticos, las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el ciclo escolar en las instalaciones de cada institución. Los requisitos de inscripción son:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de estudios para la modalidad de talleres artisticos.

Certificado de secundaria para la modalidad de carreras técnicas.

Certificado de bachillerato para nivel licenciatura.

Una fotografia tamaño infantil en blanco y negro.

Comprobante de preinscripción.

Comprobante de pago de gastos de recuperación.

Formato de historial médico del aspirante.

Solicitud de inscripción requisitada.

Carta compromiso firmada.

Con base en la convocatoria de la institución, el examen de admisión para la carrera técnica se llevará a cabo el próximo 26 de agosto a las 10:00 horas, mientras que los resultados serán publicados al siguiente día a través de sus redes sociales oficiales.

Las inscripciones serán el 28 de agosto de 9:00 a 18:00 horas; en el caso de los talleres, se llevará a cabo el 24 y 25 de agosto en el mismo horario.

Cursar la carrera técnica tiene un costo de mil 550 pesos semestrales, mientras que los talleres cuestan dos mil pesos (anual).