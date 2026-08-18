Educación

Inscripción Escuela de Bellas Artes 2026-2027: Lista de Requisitos y Fechas Clave

Checa aquí lo que debes saber para registrarte en alguno de los programas educativos de esta institución, que incluye distintas disciplinas y una carrera técnicas

Clases de ballet en Escuela de Bellas Artes 2026-2027Se ha lanzado la covocatoria para la inscripción a la Escuela de Bellas Artes 2026-2027. Foto: Facebook

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