Cumbre de la DEA: Terry Cole Reconoce a Harfuch y México Plantea Esto Ante 100 Países

A partir de este martes 18 de agosto, y hasta el próximo jueves 20 de agosto, en Buenos Aires, Argentina se lleva a cabo la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En dicho encuentro se concentran al menos 400 altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados de los más de 100 países miembros, entre ellos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En la conferencia edición número 40 se realiza a puerta cerrada, con fuertes medidas de seguridad, en el Palacio Libertad en la ciudad de Buenos Aires.

La cumbre de este año lleva el el lema: "Justicia a través de la fortaleza y la unidad", y que aborda la unidad de países de todo el mundo de enfrentar al crimen organizado transnacional y a las redes globales de narcotráfico. La Conferencia Internacional para el Control de Drogas fue creada por la DEA en 1983.

En esta reunión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la estrategia sobre seguridad que en México se ha implementado que se basa en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; y coordinación entre las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno.

Señaló que esta estrategia tiene resultados en una baja en el promedio diario de homicidios dolosos, y que esto representa: "familias que no pierden a un ser querido, son comunidades que recuperan tranquilidad, son personas que pueden estudiar, trabajar, abrir un negocio o regresar a sus casas sin temor"

Los homicidios disminuyeron 51 %, al pasar de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, lo que representa 44 homicidios menos cada día.

El Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36 % su estado de fuerza y mantiene presencia en nueve países.

México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses.

Se han detenido más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto,

También se han asegurado más de 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más dos toneladas de fentanilo.

En su intervención, Terry Cole, director de la DEA, reconoció el trabajo que ha hecho el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien calificó como "socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos".

Señaló que Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a la población de México, dijo que "comprende las amenazas" a las que se enfrenta el mundo, mientras habló de los cargos que ha ocupado en seguridad, como jefe de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Ciudad de México, y actualmente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cole acusó que, las organizaciones criminales transnacionales trafican con drogas letales que destruyen familias, por lo que advirtió que, hacerles frente requiere una inteligencia sólida, investigaciones enérgicas, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final.

Ante esto, asegurpo que García Harfuch, conoce la importancia de compartir información de inteligencia, perseguir a los líderes criminales, desarticular las cadenas de suministro y desmantelar las redes de arriba abajo.

Terry Cole, recordó el atentado que sufrió Harfuch en 2020, donde dos integrantes de su equipo de seguridad murieron, por lo que indicó que, es "consciente del riesgo personal que ello conlleva". Finalmente le agradeció estar presente en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina.

"Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo, tu amistad y tu colaboración; te agradezco que estés aquí".

Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en su cuenta de X que coincide con el secretario Omar García Harfuch, "las organizaciones criminales transnacionales operan a través de las fronteras, y esa es también una de sus mayores vulnerabilidades"

Señaló que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades de Estados Unidos comparten información, coordinan operaciones y trabajan hombro con hombro para desmantelar estas redes.