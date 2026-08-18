Seguridad

Cumbre de la DEA: Terry Cole Reconoce a Harfuch y México Plantea Esto Ante 100 Países

En la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), el director de la DEA, Terry Cole, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad de México

Cumbre de la DEA en Argentina: Esto Plantea México Ante Más de 100 Países@OHarfuch

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