Seguridad

García Harfuch en Exclusiva para N+: Reconocen Estrategia de México contra las Drogas

El titular de la SSPC dijo que México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo el principio del pleno respeto a la soberanía nacional

Omar García HarfuchOmar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: N+

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