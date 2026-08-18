García Harfuch en Exclusiva para N+: Reconocen Estrategia de México contra las Drogas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó hoy, 18 de agosto de 2026, en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde destacó a las Fuerzas Armadas.

El evento se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Fue organizado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Harfuch en Exclusiva para N+: 'El Mundo Tiene que Conocer lo que Está Haciendo México'

En entrevista con N+, Omar García Harfuch habló luego de su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, y dijo que "hoy pudimos exponer la estrategia nacional de seguridad, los 4 ejes", delante de más de 100 países participantes.

"Me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano", escribió el funcionario federal en su cuenta de X.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

Además, explicó que "hablar de logros no es decir que el trabajo esté terminado, de ninguna manera, pero que los homicidios se hayan bajado 51% es algo que el mundo debe conocer de lo que se está haciendo en México".

Precisó que quedaron "muy admirados de las operaciones que condujo el Ejército contra el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), 'El Mencho', fueron muy reconocidas nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército".

Este encuentro reunió a funcionarios, quienes abordaron temas enfocados en combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.

García Harfuch acudió al encuentro como representante del Gobierno de México y tiene programada una participación como uno de los principales oradores de la conferencia.

La reunión comenzó este martes y abarcará hasta el jueves 20 de agosto, en un encuentro que concentra a aproximadamente 600 participantes provenientes de diferentes países.

Entre los asistentes se encuentran responsables de organismos policiales, agencias antidrogas y autoridades de seguridad que trabajan en investigaciones y operativos contra redes criminales que operan en diferentes territorios.

La conferencia se realizó bajo un formato restringido debido a la naturaleza de los asuntos que serán abordados.

La IDEC 2026 contempló varios asuntos relacionados con la cooperación internacional en materia de seguridad. Entre los principales temas se encuentran combate al narcotráfico internacional, prevención y persecución del lavado internacional de dinero, narcoterrorismo., intercambio de información e inteligencia y coordinación operativa contra organizaciones criminales transnacionales.

García Harfuch señaló que las organizaciones criminales operan a través de las fronteras, por lo que, dijo, la respuesta de los gobiernos "no puede ser aislada ni fragmentada". "México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía", añadió.

Para el funcionario federal, esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.

El titular de la SSPC agradeció a la DEA y a su administrador, Terrance Cole, por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación al foro que se realiza en Buenos Aires.

"Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades. Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación", agregó.

FBPT/AMP