Tráfico vehicular

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 18 de Agosto: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 18 de Agosto

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasCruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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