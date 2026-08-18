Seguridad

Detienen a Madre y Padrastro por Muerte de Niña de 2 Años en Guadalupe, NL

Detienen en Guadalupe a la madre y padrastro de una niña de 2 años que murió en circunstancias investigadas como posible violencia familiar.

Capturan a madre y padrastro tras muerte de una niña en GuadalupeInvestigan muerte de niña de 2 años, detienen a su madre y padrastro.Foto: FGJNL

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Detienen en Guadalupe a la madre y padrastro de una niña de 2 años que murió en circunstancias investigadas como posible violencia familiar.

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