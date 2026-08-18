Detienen a Madre y Padrastro por Muerte de Niña de 2 Años en Guadalupe, NL

Una niña de 2 años y 8 meses, identificada como Cintia, murió en circunstancias que son investigadas por las autoridades de Nuevo León, luego de que presuntamente fuera víctima de violencia familiar. De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue trasladada durante el fin de semana al Hospital Metropolitano, aparentemente ya sin signos vitales. Tras conocer que la pequeña había perdido la vida, su madre y su pareja presuntamente abandonaron el cuerpo en el nosocomio y escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

El caso generó una movilización de las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda de los dos adultos señalados como responsables del cuidado de la menor. Durante la madrugada de este martes 18 de agosto, las autoridades lograron ubicar y detener a las dos personas en calles de la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe. Los detenidos fueron identificados de manera preliminar como Itzel N., madre de la pequeña, y José Antonio, señalado como su padrastro. Ambos son investigados por su posible responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de la niña.

Durante la detención, además, se informó que al padrastro presuntamente le fueron localizadas sustancias relacionadas con delitos contra la salud, por lo que inicialmente también quedó bajo investigación por este delito.

Uno de los elementos que será analizado por las autoridades es el presunto entorno de violencia en el que vivía la menor. Según información proporcionada durante el reporte, vecinos del sector habrían señalado previamente situaciones de violencia familiar y existiría incluso un antecedente de denuncia relacionado con la madre de la niña

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La información también señala que personal del DIF habría acudido anteriormente al domicilio para realizar una investigación; sin embargo, al no encontrar a nadie en el lugar después de tocar en varias ocasiones, los trabajadores se retiraron.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con la menor y establecer las responsabilidades correspondientes.

Entre los delitos que podrían ser considerados dentro de la investigación se encuentra el feminicidio, aunque será la autoridad ministerial la que determine la clasificación jurídica de los hechos conforme avancen las indagatorias.

El caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación jurídica de los detenidos y las causas que provocaron la muerte de la pequeña Cintia de 2 años de edad

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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