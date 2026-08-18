Política

Sheinbaum Descarta Ruptura con EUA por Suspensión de Visas y Señala Posible Injerencia

México quiere la mejor relación con Estados Unidos, señala la presidenta Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy, 18 de agosto 2026Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy, 18 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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La presidenta Sheinbaum asegura que la suspensión de visas no define a los mexicanos. México decide por sí mismo, sin subordinación.

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