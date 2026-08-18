Sheinbaum Descarta Ruptura con EUA por Suspensión de Visas y Señala Posible Injerencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó hoy, 18 de agosto de 2026, que haya ruptura de relaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA), por la suspensión de visas americanas y reiteró posible injerencia política, en nuestro país.

“Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático, como a nivel público”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera de este martes.

Sheinbaum Pardo reiteró que por los comicios en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre de 2026, “siempre buscan, porque es histórico, no es de ahora, que México se convierta en un tema para su elección”.

“México no es un tema para su elección. Para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos, que son bastantes, no es México”, subrayó.

La presidenta apuntó que “en México tenemos buena relación, tenemos coordinación sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más”.

Luego de que Estados Unidos revocó la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum Pardo expuso que “la visa no define a un mexicano o mexicana" y dijo que "si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos”.

Agregó que en caso de que exista algún delito y pruebas, hay "mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular”. "La visa es una relación de Estados Unidos con una persona, no tenemos porqué sentarnos a ver a quien le van a quitar la visa y por qué", recalcó.

Explicó que las pruebas son indispensables, porque México ha pedido, en varias ocasiones, detenciones con fines de extradición, en particular de personas con doble nacionalidad, y Estados Unidos no ha procedido.

Si no hay pruebas, “es un asunto de injerencia” política, afirmó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará si tiene que investigar a alguna persona, pero la revocación de una visa no tiene que ver con la iniciación de una indagatoria penal.

“La Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación” y “nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguno”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Finalmente, la presidenta dijo que “la validación, si estás en política, te la da la gente a la que quieres representar, esa es la importante, no una visa”.