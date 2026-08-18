A bordo del transporte público, dos sujetos armados despojaron de las pertenencias a pasajeros de la Ruta 27 unidad 34.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que pasajeros sufrieron asalto a mano armada en calles de la colonia anexo la loma en la capital del estado.

El hecho se registró a las 6:26 de la mañana el pasado 15 de agosto, cuando dos delincuentes simularon ser pasajeros y esperaron a la distracción del chofer para cometer el atraco con un arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Sujetos Lanzan Disparos durante Asalto a Transporte Público en Puebla

Durante el hecho una mujer resultó lesionada de gravedad, mientras que otros dos con lesiones menores. Por lo menos en tres ocasiones los asaltantes detonaron las armas de fuego.

Este martes 18 de agosto, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares reveló que tienen identificados a los asaltantes de la Ruta 27, incluso, mencionó que uno de ellos cuenta con antecedentes pues ha sido detenido en nueve ocasiones.

Comentó que a través de la estrategia de seguridad “Transporte Seguro” lograron reducir los atracos en las rutas que tienen catalogadas como foco rojo, sin embargo, los delincuentes cometen robos en otras unidades.

Con información de N+

JAPR