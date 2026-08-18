Seguridad

Asaltaron un Microbús en Puebla: Una Pasajera Resultó Herida de Gravedad

Los sujetos responsables fueron identificados por las autoridades; uno de ellos ya ha sido detenido en nueve ocasiones.

Una usuaria de la ruta 27 trató de resistirse al robo.Una usuaria de la ruta 27 trató de resistirse al robo. Foto: Alberto Tejeda

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Asalto en microbús de Puebla deja a una pasajera gravemente herida. Cámaras captan el atraco en la Ruta 27. Uno de los asaltantes ha sido detenido 9 veces.

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