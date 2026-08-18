Homicidios

Hallan a Persona Sin Vida Atada de Manos en Calles de Cuautlancingo, Puebla

El cuerpo fue localizado sobre la calle Ejido de la colonia Lázaro Cárdenas, donde ya se encuentran las autoridades realizando los trabajos de rigor.

Hallazgo Persona Muerta Atada de Manos Calle Ejido Colonia Lázaro Cárdenas Cuautlancingo PueblaHallan Persona Muerta con las Manos Atadas en Cuautlancingo, Puebla. Foto: N+

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Descubren cuerpo sin vida atado de manos en Cuautlancingo, Puebla. La policía y la Fiscalía ya están en el lugar para esclarecer este posible crimen.

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