Hallan a Persona Sin Vida Atada de Manos en Calles de Cuautlancingo, Puebla

La tarde de este martes 18 de agosto de 2026 fue localizada una persona sin vida en inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio poblano de Cuautlancingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el occiso hallado sobre la Calle Ejido, en la zona conurbada de la entidad poblana, se encontraba atado de manos, por lo que se presume que se trata de un homicidio.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este martes cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la Calle Ejido del municipio de Cuautlancingo.

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas contaron a N+ Puebla que desconocen información sobre el suceso, solo que el cuerpo fue encontrado con las manos atadas.

En el lugar de los hechos se encuentra la Policía Municipal para acordonar la zona y elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes realizarán el levantamiento de cuerpo e iniciarán con las investigaciones para esclarecer el caso.

Precisamente, las autoridades piden a la ciudadanía evitar circular o caminar por la calle Ejido a la altura donde fue localizado el muerto, ya que el paso estará cerrado en lo que continúan las diligencias correspondientes.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, por lo que permanecerá en calidad de desconocido hasta que avancen las investigaciones por parte de la FGE Puebla.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ