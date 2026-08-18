Homicidios

Homicidio Hoy en CDMX: Reportan Muerte de Motociclista en Esta Zona de la GAM

Testigos refieren que alrededor de las 3:30 horas de la madrugada escucharon alrededor de cuatro disparos en la vía pública

San Juan y Guadalupe Ticomán, Gustavo A. Madero | Itzel Cruz AlanisAtacan a motociclista en la GAM. Foto: N+

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Homicidio en Gustavo A. Madero: Un motociclista fue asesinado en la madrugada. Testigos escucharon cuatro disparos. La policía investiga, pero aún no hay detenidos.

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