Homicidio Hoy en CDMX: Reportan Muerte de Motociclista en Esta Zona de la GAM

Este martes, 18 de agosto de 2026, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un motociclista de entre 35 y 40 años, los hechos ocurrieron en la Quinta cerrada del Chiquihuite, colonia San Juan y Guadalupe Ticomán en dicha alcaldía.
Testigos refieren que alrededor de las 3:30 horas de la madrugada escucharon alrededor de cuatro disparos en la vía pública, salieron de sus viviendas y encontraron a la víctima inconsciente en la cinta asfáltica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras peritos realizan las diligencias correspondientes.
Al lugar también llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento no hay detenidos, se presume que las personas que dispararon huyeron en motocicletas.