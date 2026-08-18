Homicidio Hoy en CDMX: Reportan Muerte de Motociclista en Esta Zona de la GAM

Este martes, 18 de agosto de 2026, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un motociclista de entre 35 y 40 años, los hechos ocurrieron en la Quinta cerrada del Chiquihuite, colonia San Juan y Guadalupe Ticomán en dicha alcaldía.

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Testigos refieren que alrededor de las 3:30 horas de la madrugada escucharon alrededor de cuatro disparos en la vía pública, salieron de sus viviendas y encontraron a la víctima inconsciente en la cinta asfáltica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras peritos realizan las diligencias correspondientes.

Al lugar también llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no hay detenidos, se presume que las personas que dispararon huyeron en motocicletas.

Con información de N+

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