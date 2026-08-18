Aplazan Huelga en Volkswagen de Puebla; Sindicato de Trabajadores Sigue en Negociación

Este martes, 18 de agosto de 2026, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México aplazó la huelga que estaba prevista para hoy en la planta de Puebla.

Cabe recordar que el sindicato, que representa a más de 7 mil trabajadores de base, solicita un incremento global del 17%, es decir, 13% directo al salario y 4% en prestaciones.

Las negociaciones entraron en su etapa definitiva en la Ciudad de México, con la participación de autoridades laborales federales.

Hoy la representación del sindicato acordó dar una prórroga de 5 días más para el estallamiento de la huelga, por lo que de no llegar a un acuerdo, iniciaría el próximo domingo 23 de agosto a las 11 de la mañana.

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Mediante un comunicado, el sindicato informó que continúa la mesa de diálogo y que se busca agotar todas las vías legales y de negociación para alcanzar un acuerdo que garantice las mejores condiciones y garantice el bienestar de los trabajadores y sus familias.

El sindicato pidió a sus agremiados mantener la unidad durante el periodo de prórroga, además de:

Respaldo hacia la comisión revisora.

Hacer caso omiso a rumores o información no verificada.

Estar atentos a los próximos avisos que se emitan a través de delgados y canales oficiales.

Cabe recordar que la planta Volkswagen de Puebla, una de las más importantes de la industria automotriz en México, también ha vivido a lo largo de la historia distintos conflictos laborales que han llegado a detener las líneas de producción. Entre los episodios más importantes destacan:

La huelga de 1987, considerada la más larga en la historia de la armadora en Puebla, al prolongarse durante 57 días en medio de una disputa por mejores condiciones salariales.

En 1992, la empresa enfrentó otro severo conflicto laboral que derivó en una reestructuración y el despido de miles de trabajadores.

Las banderas rojinegras volvieron a la planta en el año 2000, durante una disputa por el incremento salarial.

Posteriormente se registraron nuevas huelgas en 2006 y 2009. Precisamente, la de 2009 es considerada la última que ha estallado en la planta ubicada en Cuautlancingo.

En 2022, la armadora estuvo nuevamente cerca de una suspensión de labores, luego que los trabajadores rechazaran en dos ocasiones el acuerdo salarial; sin embargo, una tercera consulta permitió alcanzar un convenio y evitar la huelga.

A estos conflictos se suman los diferentes paros técnicos que la empresa ha implementado a lo largo de los años por ajustes en la producción, falta de componentes o condiciones del mercado.

Ahora, en 2026, la armadora y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la industria automotriz Volkswagen (SITIAVW), se encuentran nuevamente en negociación contractual.

Con información de N+

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