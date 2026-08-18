Sociedad

Aplazan Huelga en Volkswagen de Puebla; Sindicato de Trabajadores Sigue en Negociación

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México aplazó por cinco días más el inicio de la huelga

Planta de Volkswagen de México en PueblaPlanta de Volkswagen de México en Puebla. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La huelga en Volkswagen Puebla se aplaza 5 días. El sindicato sigue negociando para mejorar condiciones laborales. ¿Qué pasará el 23 de agosto?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+