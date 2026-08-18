Sociedad

Abren Programa que Da 4 GB de Internet Gratis: Beneficio Es para Estas Personas

La entrega y activación de las tarjetas SIM se realizará del 7 al 20 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia

Personas utilizando teléfono móvilPersonas utilizando teléfono móvil. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

El programa D4TA Datos Gratis ofrece 4 GB de internet y más. Regístrate antes del 4 de septiembre y recoge tu SIM en el Ceconexpo. ¡No te quedes fuera!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+