Abren Programa que Da 4 GB de Internet Gratis: Beneficio Es para Estas Personas

El Gobierno de Michoacán lanzó el programa D4TA Datos Gratis, mediante el cual los beneficiarios recibirán 4 GB de internet, redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados.

El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) informó que los beneficiarios ya pueden acceder al beneficio, por lo que tienen hasta el 4 de septiembre para registrarse en la plataforma proporcionando la CURP.

Posteriormente, para recibir y activar su tarjeta SIM, deberán presentar una copia de su credencial para votar (INE) y otra de su CURP en el plantel donde laboran.

La entrega y activación de las tarjetas SIM se realizará del 7 al 20 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en un horario de:

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Este beneficio está dirigido al personal docente de los subsistemas de educación media superior y superior, tales como:

Cecytem, Cobaem, Conalep, Tebam, Telebachillerato Comunitario, DGETI y DGETAyCM.

Asimismo, incluye a docentes de diversas instituciones de educación superior, entre ellas:

La UMSNH, las universidades Nacional Rosario Castellanos, Intercultural Indígena de Michoacán, Tecnológica y Politécnica de Aquila, Pedagógica Nacional, de la Ciénega y la ENES UNAM Campus Morelia, además de escuelas normales, el Imced, universidades tecnológicas y politécnicas, y los institutos tecnológicos federales y descentralizados.

Cabe destacar que en el caso del personal docente de bachillerato y licenciatura de la UMSNH, además de la copia del INE y la CURP, será necesario presentar copia de la credencial docente vigente.

Con la incorporación de las y los docentes al programa D4TA Datos Gratis, Michoacán amplía por primera vez la cobertura de esta estrategia para beneficiar también al personal académico de instituciones públicas, fortaleciendo el acceso a herramientas digitales que contribuyen al desarrollo de sus actividades de enseñanza y al aprovechamiento de recursos educativos en línea.

Con información de N+

Rar