Aclaran si Es Legal que Dueños Cambien Chapa de Casas porque No Pagaron Renta

Las autoridades capitalinas aclararon si es legal que los dueños de los inmuebles cambien la chapa cuando los inquilinos no pagaron la renta.

Durante la conferencia del pasado 17 de agosto de 2026, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, explicó que las denuncias relacionadas con inmuebles pueden involucrar situaciones distintas, por lo que no todas necesariamente constituyen el delito de despojo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobierno de la CDMX Presenta Avances en los Casos de Despojo de la Demarcación

En ese sentido, de acuerdo con la fiscal capitalina, un arrendador no puede simplemente cambiar las chapas de un inmueble para recuperar la propiedad, pues dependiendo de las circunstancias, esta conducta podría incluso ser considerada despojo.

Alcalde Luján señaló que antes de determinar si existe un delito es necesario revisar las condiciones en las que ocurrieron los hechos y contar con elementos que permitan acreditar la relación jurídica entre las partes.

En particular, deben analizarse aspectos como la existencia del contrato de arrendamiento, quién tenía la posesión legítima del inmueble y cuáles eran las condiciones pactadas entre propietario e inquilino.

El incumplimiento en el pago de la renta no significa que el propietario pueda sacar directamente al arrendatario o impedirle el acceso al inmueble mediante el cambio de chapas.

La Fiscalía capitalina explicó que existen casos que aunque son denunciados como despojo, pueden corresponder en realidad a conflictos de carácter civil o familiar. Por ello, las autoridades deben determinar primero cuál es la naturaleza del problema y cuál es la vía legal que corresponde.

Esto implica que una disputa entre arrendador y arrendatario no necesariamente se resuelve mediante una denuncia penal. Dependiendo de los documentos y circunstancias, puede requerir un procedimiento por la vía civil.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) implementó un mecanismo para clasificar las denuncias relacionadas con inmuebles y determinar cuáles requieren una intervención inmediata y cuáles necesitan una investigación adicional.

Según Alcalde Luján, durante los 12 días previos a la conferencia se recibieron 14 denuncias en las que inicialmente se identificó un posible despojo: dos relacionadas con hechos en los que hubo violencia y 12 sin violencia.

Además, la Fiscalía mantenía 46 denuncias en proceso de revisión. En estos casos, las autoridades deben recopilar información y documentos antes de establecer si efectivamente se configura el delito.

Puso como ejemplo un conflicto entre vecinos en el que una persona habría desplazado una cerca para ocupar parte del terreno colindante. En una situación de este tipo, explicó, primero es necesario determinar quién tiene los derechos sobre el predio antes de establecer si existe un despojo.

FBPT