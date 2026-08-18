Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos de este 18 de Agosto de 2026
Este martes, comenzó con actividad sísmica; te indicamos en dónde se registraron movimientos telúricos en el país
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Este martes, comenzó con actividad sísmica; te indicamos en dónde se registraron movimientos telúricos en el país
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Hoy, 18 de agosto de 2026, comenzó con actividad sísmica de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). En N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores de este martes.
Cabe señalar que continúa temblando en el estado de Chiapas, el pasado 17 de agosto, el último sismo que se registró fue a 116 km al sureste de Huixtla.
Sucedió un movimiento telúrico de este 18 de agosto ocurrió frente a las costas de Chiapas y tuvo una magnitud de 4.1, ocurrió a las 00:18 horas, tiempo del centro de México y tuvo su epicentro a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, coordenadas: 14.075° de latitud y -93.395° de longitud y profundidad de 10 kilómetros.
Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan conservar la calma y dirigirse a una zona de menor riesgo, además de mantenerse alejados de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen peligro.
Si el sismo ocurre mientras estás dentro de un inmueble, evita correr, empujar o utilizar elevadores. La acción adecuada dependerá de las características del edificio y del protocolo de Protección Civil establecido en el sitio.
En caso de encontrarte en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos, árboles y otros elementos que puedan caer. Si vas en automóvil, reduce la velocidad, busca un lugar seguro para detenerte y evita permanecer cerca de puentes, postes o construcciones.
Una vez que termine el movimiento, revisa las condiciones del inmueble y no ingreses si presenta daños. También se recomienda utilizar el teléfono únicamente para emergencias, verificar posibles fugas de gas y mantenerse atento a la información proporcionada por las autoridades.
Protección Civil señala que pueden presentarse réplicas después de un sismo, por lo que es importante permanecer alerta y evitar difundir información no confirmada.
FBPT