Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos de este 18 de Agosto de 2026

Hoy, 18 de agosto de 2026, comenzó con actividad sísmica de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). En N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores de este martes.

Cabe señalar que continúa temblando en el estado de Chiapas, el pasado 17 de agosto, el último sismo que se registró fue a 116 km al sureste de Huixtla.