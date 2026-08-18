Marchas

Marcha Hoy en CDMX: Bloqueo por Manifestación de Jueces en Retiro

Te decimos la zona afectada por marcha y bloqueo de jueces y magistrados en retiro hoy, 18 de agosto de 2026, en la CDMX

Protesta de jueces y magistrados en retiroProtesta de jueces y magistrados en retiro en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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