Marcha Hoy en CDMX: Bloqueo por Manifestación de Jueces en Retiro

Este martes, 18 de agosto de 2026, se realiza una manifestación de jueces y magistrados en retiro en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por marcha en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los jueces y magistrados en retiro realizaron una “Caminata por la Constitución”, con el objetivo de exigir:

Indemnizaciones y pensiones complementarias a la que tienen derecho, según el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 1 rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Bloqueo por manifestación de jueces en retiro

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los jueces y magistrados en retiro se concentraron hoy en la alcaldía Álvaro Obregón.

Hora: 07:30

Lugar: Órgano de Administración Judicial, ubicado en Avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Destino: Sede del Tribunal de Disciplina Judicial en Avenida Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

No se descarta que los inconformes bloqueen las vialidades durante el transcurso de sus actividades.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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