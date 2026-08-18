Movilidad

Bloqueo Hoy por Examen de la UNAM en CDMX: Zona Afectada por Protesta

Aspirantes a la licenciatura de la Máxima Casa de Estudios protestan este martes en contra de examen de control presencial; aquí todos los detalles

Aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes. Foto: CuartoscuroAplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes. Foto: Cuartoscuro

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Protesta en CDMX: Aspirantes de la UNAM se movilizan hoy contra el examen presencial. Conoce la zona afectada y planifica tu ruta para evitar bloqueos.

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