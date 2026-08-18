Bloqueo Hoy por Examen de la UNAM en CDMX: Zona Afectada por Protesta

Aspirantes a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una nueva movilización hoy, 18 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en protesta por el examen de control presencial.

Ante ello, aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación y la hora en que se llevará a cabo, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este martes.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Sobre la concentración de este día, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM acudirán a la alcaldía Iztacalco.

Los estudiantes se trasladarán alrededor de las 08:00 horas al Palacio de los Deportes, en Añil número 667, colonia Granjas México, donde se lleva a cabo la prueba.

La protesta será para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura de la Máxima Casa de Estudios, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea.

Asimismo, se manifestarán en contra de la aplicación del examen de control, el cual fue anunciado después de la reunión de las autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

La SSC no descartó que los aspirantes afecten vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB