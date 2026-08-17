Auditores y un Notario Vigilan Examen de Control Presencial en CDMX: UNAM da Balance

Hoy miles de jóvenes iniciaron en la Ciudad de México su examen de control presencial para ingresar a alguna de las 133 licenciaturas de la UNAM. Se trata de 42 mil 784 aspirantes los que han sido citados en el Palacio de lo Deportes, a partir de hoy y hasta el miércoles 19 de agosto 2026, último día de la aplicación de la prueba.

En un comunicado, la UNAM informó que durante este proceso hay un notario, auditores, así como 130 personas de la Máxima Casa de Estudios.

Todo el proceso está acompañado de notario y auditores para garantizar el resguardo y custodia de los exámenes y los resultados que se van obteniendo.

En dos pabellones y dentro del domo de cobre, las y los jóvenes realizan el examen, en cuya logística participan más de 300 personas de la UNAM.

El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, indicó que el examen de hoy arrancó con alrededor de 4 mil 200 jóvenes durante el primer turno, para esta hora ya se han presentado más de 8 mil exámenes.

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El examen se aplica en tres turnos: de las 9:00 horas a 12:00 horas, el segundo turno es de 13:00 a 16:00 horas y el tercer tercer turno de las 17:00 a 20:00 horas.

La universidad indicó que, los jóvenes recibirán sus resultados antes del inicio de clases.

"Éstas inician el 31 de agosto y los resultados irán saliendo el fin de semana anterior", así lo informó el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente.

Además, aseguró que, el sistema que se está implementando es muy seguro, ya que "se sigue con pulcritud el proceso".

El examen se aplica a través de tabletas sin conexión a internet, propiedad de la UNAM y algunas prestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer el secretario.

Los reactivos han sido cuidadosamente desarrollados por especialistas de la UNAM y estos cambian en cada examen que consta de 120 preguntas.

En tanto, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, ofreció una disculpa a quienes tuvieron que repetir el examen y explicó que, ante esta experiencia, la UNAM ha aprendido y ha sentado un precedente.

"La intención fue generar mayor equidad en el acceso a la educación superior desde cualquier lugar donde se encuentren los aspirantes. Y se encontró con enormes complejidades a la hora de poderlo instrumentar".