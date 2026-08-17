Sociedad

Auditores y un Notario Vigilan Examen de Control Presencial en CDMX: UNAM da Balance

A partir de este lunes y hasta el miércoles 19 de agosto 2026, miles de jóvenes presentan el examen presencial en el Palacio de los Deportes

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