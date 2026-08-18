Bloqueos en Carreteras Hoy: Últimas Noticias Sobre Autopistas Cerradas el 18 de Agosto 2026

Si vas a viajar hoy en carretera, esta información te interesa: Algunas autopistas están cerradas por accidentes o manifestaciones; aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 18 de agosto de 2026, con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

En N+, todos los días te informamos sobre el estado de las carreteras y cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro y en la Autopista del Sol.

Además, te mantenemos al tanto con las últimas noticias sobre movilidad, marchas y bloqueos, en la Ciudad de México (CDMX).

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De acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional, las siguientes carreteras registran cierres hoy:

12:19 horas: Capufe anunció reducción de carriles por obras de mantenimiento en la Autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 24, dirección a Chamapa.

09:30 horas: Cierran la carretera Tenango-Toluca, por el fuerte accidente de una pipa de gas contra un tráiler, que dejó como saldo una persona muerta. Las cámaras de N+ FORO captaron cómo quedó la zona del choque, hasta donde acudieron cuerpos de rescate y emergencias de Estado de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en Carretera Tenango-Toluca Hoy: Cierran Vialidad por Choque de Pipa y Tráiler

09:00 horas: Fatal accidente en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de Agua Dulce, Veracruz, con saldo de 4 personas muertas.

07:48 horas: Bloqueo en ambos sentidos por manifestantes en la caseta Huitzo, de la Autopista Tehuacán-Oaxaca.

07:25 horas: Cierre parcial en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 24, con dirección a la Ciudad de México, por un choque por alcance.

06:59 horas: La Guardia Nacional reportó presencia de manifestantes en la caseta El Dorado, en la carretera Toluca-Palmillas, en Toluca, Estado de México.

02:55 horas: Cierre total por un accidente en la Autopista La Carbonera-Puerto México, a la altura del kilómetro 224, con dirección a La Carbonera, Coahuila. Capufe alertó que las casetas Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas, por seguridad de los usuarios.

RMT