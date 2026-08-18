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Bloqueos en Carreteras Hoy: Últimas Noticias Sobre Autopistas Cerradas el 18 de Agosto 2026

Aquí te informamos qué carreteras están cerradas hoy, en México

Carretera México-Toluca, El Portezuelo | Samuel Luna RuizAccidente de tráiler en la carretera México-Toluca, el 17 de agosto 2026. Foto: N+

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¿Viajas hoy? Conoce las carreteras cerradas en México por accidentes y manifestaciones. Información actualizada de Capufe y Guardia Nacional. ¡Infórmate antes de salir!

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