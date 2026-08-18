Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 18 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy martes 18 de agosto de 2026

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy en MéxicoAsí Cotiza el Precio del Dólar Hoy en México y la Frontera Norte. Foto: N+

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El dólar hoy martes 18 de agosto de 2026: $17.32 en bancos y $17.50 en casas de cambio en la frontera norte. ¿Cómo afecta esto tu economía?

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