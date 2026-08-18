Accidentes

Vuelca Pipa y Provoca Fuga de Gas: Accidente Colapsa Carretera de Toluca

Servicios de emergencia se trasladan a la carretera Toluca-Tenango por percance; aquí te decimos las alternativas viales para evitar la zona

Una pipa de gas chocó contra un tráiler en la carretera Toluca-Tenango. Foto: N+Una pipa de gas chocó contra un tráiler en la carretera Toluca-Tenango. Foto: N+

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¡Atención! Fuga de gas tras volcadura de pipa en la carretera Toluca-Tenango. Tráfico detenido. Conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.

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