Vuelca Pipa y Provoca Fuga de Gas: Accidente Colapsa Carretera de Toluca

La mañana de hoy, 18 de agosto de 2026, una pipa chocó y volcó sobre la carretera Toluca-Tenango, en el Estado de México (Edomex), lo que ocasionó una fuga de gas.
En redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mexiquense detalló que el accidente ocurrió a la altura del centro de distribución y mercado de flores y plantas Floracopio, en el municipio de San Antonio la Isla.
Advirtió que el percance ocasionó el cierre total a la circulación en la citada vialidad, lo que generó un asentamiento vehicular de al menos un kilómetro.
El C5 pidió a los automovilistas evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia.
Además, les recomendó usar vías alternas como:
Al sitio se movilizaron los distintos servicios de emergencia, entre personal de Protección Civil y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.
También acudieron policías, militares y miembros de la Guardia Nacional para atender la situación, que alarmó a vecinos por la nube de gas generada tras el accidente vial.
Y es que el percance ocurrió cuando la pipa se impactó en el costado de un tráiler que transportaba diversos productos, y fue tan fuerte la colisión que provocó la fuga del combustible. Los servicios de emergencia lograron controlar la situación y evitar mayores riesgos en la zona.
De manera preliminar, se reportó una persona sin vida, aunque las autoridades no han confirmado el hecho ni la identidad de la posible víctima.
Ambulancias y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se trasladaron al sitio para el inicio de las investigaciones correspondientes.
SPB