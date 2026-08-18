Vuelca Pipa y Provoca Fuga de Gas: Accidente Colapsa Carretera de Toluca

La mañana de hoy, 18 de agosto de 2026, una pipa chocó y volcó sobre la carretera Toluca-Tenango, en el Estado de México (Edomex), lo que ocasionó una fuga de gas.

En redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mexiquense detalló que el accidente ocurrió a la altura del centro de distribución y mercado de flores y plantas Floracopio, en el municipio de San Antonio la Isla.

Advirtió que el percance ocasionó el cierre total a la circulación en la citada vialidad, lo que generó un asentamiento vehicular de al menos un kilómetro.

El C5 pidió a los automovilistas evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia.

Además, les recomendó usar vías alternas como:

Carretera Vieja a Tenango

Libramiento Bicentenario / Autopista Tenango

Al sitio se movilizaron los distintos servicios de emergencia, entre personal de Protección Civil y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

También acudieron policías, militares y miembros de la Guardia Nacional para atender la situación, que alarmó a vecinos por la nube de gas generada tras el accidente vial.

Y es que el percance ocurrió cuando la pipa se impactó en el costado de un tráiler que transportaba diversos productos, y fue tan fuerte la colisión que provocó la fuga del combustible. Los servicios de emergencia lograron controlar la situación y evitar mayores riesgos en la zona.

Una pipa de gas se accidentó en la carretera Toluca-Tenango, ocasionando una fuga de gas. Foto: X @SSEM_VialEdomex

De manera preliminar, se reportó una persona sin vida, aunque las autoridades no han confirmado el hecho ni la identidad de la posible víctima.

Ambulancias y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se trasladaron al sitio para el inicio de las investigaciones correspondientes.

SPB