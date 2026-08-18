Jordan de 11 Años, Sufre Descarga Eléctrica al Subir a un Árbol en León, Guanajuato

Alrededor de las 10:00 de la mañana se registró un accidente en donde un menor de 11 años resultó lesionado en la colonia Villas de León.

Fue en la calle Del Lugar, donde Jordan, como es llamado el niño, comenzó a subir a un árbol, sin embargo, no se percató de que había cables de electricidad.

En un descuido tomó uno de los cables, sufriendo una descarga eléctrica, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado.

De acuerdo a la señora Berenice Carranza, madre del menor, de repente le gritaron que le corriera porque Jordan estaba ‘pegado’ en los cables. Uno de los amigos de Jordan, intentó ayudarlo pero se encontraba en una parte muy alta del árbol.

Foto: N+

De repente, el menor fue lanzado del árbol, cayendo en los brazos de su madre, quien llamó de inmediato al 911, pero se desesperó por toda la información que le pedían.

Por lo que con apoyo de familiares y vecinos, trasladaron a Jordan a un hospital pediátrico, donde se le diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado.

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La señora Bere, comentó que ya le han practicado lavados quirúrgicos, tomografías y otras pruebas para descartar daños internos. Además, se le va a tener que realizar un injerto de dedo para reconstruirlo, ya que se le quemó por completo.

Vecinos de la zona y la madre de Jordan, piden a las autoridades que acudan a podar o cortar el árbol y así evitar otro accidente.