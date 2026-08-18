Accidentes

Jordan de 11 Años, Sufre Descarga Eléctrica al Subir a un Árbol en León, Guanajuato

El menor se encontraba en la parte alta del árbol cuando quedó ‘pegado’ al cableado. Ocurrió en la colonia Villas de León; paramédicos lo trasladaron a un hospital.

Jordan de 11 Años Sufre Una Descarga Eléctrica al Subir a Un Árbol en León, Guanajuato.Jordan de 11 Años Sufre Una Descarga Eléctrica al Subir a Un Árbol en León, Guanajuato. Foto: N+

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Un niño de 11 años en León, Guanajuato, sufre descarga eléctrica al subir a un árbol, presentando quemaduras. Su madre pide a las autoridades podar el árbol para prevenir futuros accidentes.

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