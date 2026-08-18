"No Era Campamento, sino Centro de Detención": Madre Miente para Proteger a su Hija

Génesis y Martina regresaron a su casa en Miami, Florida, en Estados Unidos, luego de que fueron arrestadas y permanecieron seis semanas en el centro de detención de Dilley, en Texas; esta es la historia de una madre que hizo creer a su hija que estaban en un campamento de verano, como en la película La Vida Es Bella.

Durante su estancia en el centro de detención Dilley, Génesis, de origen venezolano, hizo creer a su hija que estaban en un campamento, lo que recuerda el argumento de la película La Vida Es Bella, protagonizada por los actores Roberto Benigni, Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini.

En 1998, La Vida Es Bella conmovió por la tierna historia en la que Guido Orefice, un judío italiano, y su esposa Dora, protegen a su pequeño hijo Giosuè ante el horror del campo de concentración nazi al que fueron llevados.

En la película, Guido hace creer a su hijo Giosuè que todo se trata de un juego, para evitar su sufrimiento. Algo similar hizo Génesis durante su arresto, ejecutado por agentes de migración.

A su llegada a Miami, Génesis declaró a N+ UNIVISIÓN que estuvo mes y medio en el centro de detención de Dilley, “con ganas de no querer volver nunca más”.

Entre lágrimas, la mujer afirmó: “No creo que algún padre quiera que su hijo pase por eso”, por lo que le dijo a su hija Martina que estaban en un campamento de verano, para que no sufriera.

Génesis dijo que trataba de que su estancia fuera lo mejor posible, “pero llegaban momentos que era muy triste”.

Agregó que su hija le decía que “todo el mundo está triste, este lugar es muy triste, dónde están los juguetes”.

En tanto, Martina, quien portaba un vestido de Minnie Mouse, contó a N+ UNIVISIÓN que durante su estancia en el “campamento de verano” jugó, se bañó y durmió.

Luego de la intervención del congresista republicano, Mario Díaz-Balart, para su liberación, Génesis reveló que tiene miedo de volver a ser detenida, junto a su hija, pues existe la posibilidad de un nuevo arresto.

Martina cumplió 6 años al interior del centro de detención de Dilley y ya libre, tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños.

RMT