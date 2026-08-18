Migración

"No Era Campamento, sino Centro de Detención": Madre Miente para Proteger a su Hija

Esta es la historia de una madre que hizo creer a su hija que estaban en un campamento de verano, durante su estancia en un centro de detención, en Estados Unidos

Protestas en el centro de detención Dilley, en TexasProtestas en el centro de detención Dilley, en Texas. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Como en 'La Vida Es Bella': Génesis hizo creer a su hija que el centro de detención era un campamento de verano. Descubre cómo esta madre protegió a su hija del dolor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+