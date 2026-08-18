Pensión Bienestar Pagará 12 Mil 800 Pesos: ¿Cuándo y Quiénes Cobran Apoyo en 2026?

Hay buenas noticias para los beneficiarios de los programas sociales, ya que la Pensión Bienestar pagará 12,800 pesos y si estás a la espera de tu depósito, acá te decimos cuándo y quiénes cobrarán este monto en 2026.

Se acerca la próxima dispersión para adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y en una nota previa puedes consultar qué pensionados cobran doble.

El próximo pago de la Pensión Bienestar se hará en el mes de septiembre de 2026, y se espera que desde los primeros días se dé a conocer el calendario con el cual se depositará a los beneficiarios en orden alfabético.

Los adultos mayores serán los que recibirán un monto de 6,400 pesos, correspondientes al bimestre de septiembre y octubre, mientras que las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

La dispersión se realiza directamente en la tarjeta del Banco Bienestar de cada afiliado y a partir de la fecha en la que reciben su apoyo económico pueden hacer uso de éste, ya sea retirando el dinero o utilizando el plástico para pagar en diferentes establecimientos.

De esta manera, el pago de la Pensión Bienestar de 12,800 pesos corresponde a los próximos dos bimestres que restan en el año, que es el de septiembre-octubre y noviembre-diciembre, en los cuales se otorgan 6,400 pesos en cada uno a los hombres y mujeres de 65 y más.

Estos dos depósitos se realizarán en el primer mes de los bimestres antes mencionados que es en septiembre y noviembre de 2026, de acuerdo con lo que ha manejado la Secretaría de Bienestar.

De esta manera, te podemos confirmar que no se trata de un pago único de 12,800 pesos para los adultos mayores, sino que este monto es resultado de las dos dispersiones que faltan en el año.

PPP