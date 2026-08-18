Programas sociales

Pensión Bienestar Pagará 12 Mil 800 Pesos: ¿Cuándo y Quiénes Cobran Apoyo en 2026?

El próximo pago del Bienestar se acerca, por eso checa cuánto recibirás de pensión y a quiénes les depositarán 12,800 pesos

Checa Cuándo Pagará la Pensión Bienestar 12,800 PesosEl próximo pago de la Pensión Bienestar es en septiembre de 2026. Foto: Banco Bienestar
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