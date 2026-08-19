Asegura FGR Más de 371 Mil Litros de Hidrocarburos en Escobedo, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar más de 3oo mil litros de hidrocarburo, los cuales eran almacenados al interior de un inmueble ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Este hecho ocurrió luego de que el pasado martes 18 de agosto autoridades federales llevaran a cabo un cateo en un predio ubicado en el municipio de Escobedo. En este punto fueron asegurados diversos objetos y un total de 317 mil 500 litros de hidrocarburo, el cual aparentemente era utilizado de manera ilegal.

Los elementos del Ministerio Público Federal también logró asegurar cinco equipos de bombeo, 19 semirremolques, ocho tractocamiones, dos vehículos, un montacargas y un autotanque. Los equipos de bombeo asegurados presuntamente eran utilizados para la extracción del hidrocarburo almacenado.

Elementos federales, en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex, aseguraron este punto luego de llevar a cabo este cateo. Personal de la Agencia de Investigación Criminal también participó en las labores realizadas en el inmueble. Hasta el momento no se ha informado si durante este despliegue hubo personas detenidas.

La FGR informó que los objetos y el hidrocarburo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar de dónde se obtuvo este combustible. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto.