Seguridad

Asegura FGR Más de 371 Mil Litros de Hidrocarburos en Escobedo, Nuevo León

Elementos federales aseguraron un predio en el que se almacenaba combustible presuntamente obtenido de manera ilegal

Aseguran hidrocarburos en EscobedoAutoridades de seguridad aseguraron hidrocarburos en Escobedo. Foto: FGR

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Autoridades ya investigan como fueron obtenidos los más de 300 mil litros de hidrocarburos recuperados durante un cateo en Nuevo León

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