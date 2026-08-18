Medio Ambiente

Recuperan 62 Huevos de Tortuga Marina en Playa Los Muertos de Puerto Vallarta

Personal naval encontró un nido de esta especie, por lo que fue asegurado para protegerlo y conservarlo, ya que están en peligro de extinción

PlayaAseguraron 62 huevos de tortuga marina en Puerto Vallarta. Foto: N+

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La Armada de México recupera 62 huevos de tortuga marina en Puerto Vallarta. Estas especies están en peligro de extinción

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