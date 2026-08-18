Recuperan 62 Huevos de Tortuga Marina en Playa Los Muertos de Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que se localizaron y recuperaron 62 huevos de tortuga marina durante los recorridos de vigilancia pedestre en la playa de Los Muertos, en Puerto Vallarta.

El hallazgo se dio después de que personal naval, en funciones de salvavidas en playa, avistó un nido de tortugas marinas, por lo que fue resguardado para protegerlo y conservarlo.

Dentro del nido había 62 huevos de tortuga marina, los cuales fueron entregados y contados por las autoridades correspondientes para su resguardo e incubación.

La Secretaría de Marina llega a desovar cuatro de las ocho especies existentes de tortugas marinas a nivel mundial, mismas que se encuentran en peligro de extinción derivado del saqueo de huevos, la contaminación marina y luces artificiales que pueden desorientar a las crías en su recorrido hacia el mar.

Cabe señalar que por cada mil crías de tortugas marinas que nacen, se estima que sólo una llega a la edad adulta y regresa a las playas para reproducirse y desovar, por lo que es importante reforzar las acciones encaminadas a su protección y conservación.

La Décima Segunda Zona Naval hace un atento llamado a la ciudadanía a cuidar y preservar estas especies al no extraer, comercializar o consumir productos derivados de la tortuga marina.