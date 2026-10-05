Medio Ambiente

Continúa Activo el Volcán Popocatépetl; Así se Vio la Fumarola desde Puebla

'Don Goyo' emitió ceniza y gases volcánicos hacia el noroeste de su ubicación, permitiendo a los poblanos captar el momento y subirlo a redes sociales

Actividad Fumarola Volcán Popocatépetl Puebla Lunes 5 de Octubre de 2026'Don Goyo' se ha mantenido activo durante la última semana. Foto: Facebook Rene Ochoa

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El volcán Popocatépetl emite ceniza y gases hacia el noroeste. Con el semáforo en amarillo fase 2, las exhalaciones aumentan. Descubre cómo afecta a Puebla y sus alrededores.

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