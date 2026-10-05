Continúa Activo el Volcán Popocatépetl; Así se Vio la Fumarola desde Puebla

Durante los primeros días del mes de octubre, el volcán Popocatépetl ha registrado un ligero incremento en las exhalaciones, sin que represente riesgo para la población.

Los gases volcánicos acompañados de ceniza de este lunes 5 de octubre de 2026 se dispersaron al noroeste de su ubicación. El cielo despejado permitió espectaculares postales en toda la zona metropolitana del estado de Puebla.

El monitoreo de las últimas 24 horas reporta que las exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ocasionalmente pequeñas cantidades de ceniza pasaron de 17 a 24.

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Cabe destacar que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hasta el momento el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo fase 2.

Se esperan algunas explosiones de menor a moderada intensidad. lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Con información de N+

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