Comienza Audiencia de Imputación Contra Academia Militarizada de Sayula, Jalisco

Este lunes comenzó la audiencia de imputación en los Juzgados de Control y Juicio Oral de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, por la denuncia que presentó Agripina desde el año 2022. El delito es maltrato infantil. El imputado es el propietario de la academia. Su defensa se apegó a la ampliación de las 144 horas.

En agosto de 2022 ingresó a su hijo de 10 años, ya que presentaba conducta de indisciplina y no le gustaba ir a la escuela. También metió a su hija, que no presentaba problemas de conducta, pero les parecían atractivas las actividades extracurriculares.

Por dos meses, dice que sus hijos fueron torturados psicológicamente y agredidos físicamente. Agripina Medina, madre de dos menores víctimas, compartió: “Cuando yo fui por mi hija, ella aún presentaba hematomas en las palmas de las manos y este cuando yo la llevo a este al examen médico correspondiente de ahí de Sayula, efectivamente, la doctora este dicta que qué era, pues golpes”.

Relata que en la academia ubicada en Sayula, Jalisco, había un pequeño cuarto en el cual se les encerraba como castigo. Ahí pasaban las noches, sin un lugar para acostarse, sin un espacio para hacer sus necesidades básicas como comer o ir al baño.

A pesar de que esto ocurrió en el año 2022, Agripina menciona que sus hijos continúan con secuelas. Dice que son traumas difíciles de borrar, a pesar de que reciben tratamiento psicológico.

Al respecto, autoridades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco confirman que este es uno de los cuatro casos que estaban en espera de fecha para audiencia.

José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, declaró: “Son personas distintas, pero algunas de ellas se encuentran en identidad en diversas carpetas. Son dos carpetas con tres personas imputadas, una carpeta con una sola persona imputada y una carpeta con dos diversas personas imputadas”.

Mientras que otros dos casos ya habían sido citados a audiencias en abril de este año y no acudieron todas las partes. Se pasaron a julio e hicieron una petición de diferimiento. Respecto al cuarto caso, mencionó que pidieron fecha para audiencia hace unos días.