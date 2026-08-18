Seguridad

Comienza Audiencia de Imputación Contra Academia Militarizada de Sayula, Jalisco

Este lunes inició una audiencia de imputación por presunto maltrato infantil contra la Academia Militarizada, ubicada en Sayula, Jalisco

Escuela militar en SayulaComienza audiencia de imputación contra escuela militar. Foto: N+

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Audiencia en Jalisco por maltrato infantil en academia militarizada. Agripina denuncia torturas físicas y psicológicas a sus hijos.

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