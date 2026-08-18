Cuántos Días Quedan para Registrar Líneas Terminación 1 Antes que las Suspendan

Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y en N+ te hemos informado desde junio pasado cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, con el objetivo de fijar un calendario para establecer plazos diferidos de vinculación de líneas telefónicas móviles.

El plazo de las líneas con terminación cero se cumplió este fin de semana, ahora te decimos cuántos días quedan en México para registrar las líneas telefónicas con terminación 1 antes que las suspendan.

Para aquellos usuarios de telefonía celular que no vincularon sus líneas con terminación en 0, ya comenzaron a ser suspendidas desde el primer minuto de este 16 de agosto.

De acuerdo con la CRT quedan 14 días para registrar las líneas con terminación 1 en México, ya que la fecha límite es el 31 de agosto de 2026.

Si has presentado fallas para poder registrar tu línea, ya sea que la página esté en reparación o falle la plataforma en línea hay varias alternativas oficiales para cumplir de manera gratis y evitar la suspensión. En N+ te decimos cómo hacerlo:

Acudir a un Centro de Atención a Clientes (CAC) lo haces presencial llevando tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y tu CURP impresa.

Vía telefónica, al llamar al centro de atención de tu operador desde tu línea para solicitar la vinculación asistida.

Recuerda que si llega el 31 de agosto y no pudiste registrarte debido a fallas técnicas, la CRT otorga un periodo adicional de 72 horas antes de proceder con la suspensión total del servicio.

Una de las dudas es ¿qué pasará con los datos de las líneas registradas ante el gobierno?

El trámite únicamente asocia la identidad legal del titular (nombre, CURP, identificación) con la línea telefónica. No se guardan huellas dactilares ni datos biométricos complejos, esta información queda bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y las autoridades judiciales solo podrán solicitar información de una línea bajo una orden legal estricta para combatir delitos como la extorsión o el fraude.

Las autoridades emitieron un calendario para evitar la saturación de los sistemas. Toma en cuenta que si tienes varias líneas telefónicas con diferentes terminaciones, debes registrarlas. Aquí puedes consultar el calendario oficial de las fechas límite de registro:

Terminación 0. Pasó el 15 de agosto (en fase de suspensión progresiva)

Terminación 1. 31 de agosto de 2026

Terminación 2. 15 de septiembre de 2026

Terminación 3. 30 de septiembre de 2026

Terminación 4. 15 de octubre de 2026

Terminación 5. 31 de octubre de 2026

Terminación 6. 15 de noviembre de 2026

Terminación 7. 30 de noviembre de 2026

Terminación 8 15 de diciembre de 2026

Terminación 9. 31 de diciembre de 2026

Si por algún motivo el servicio de tu línea telefónica se llega a suspender, no se pierde de forma definitiva; se reactivará de inmediato en cuanto completes el registro por cualquiera a través de los canales disponibles.

HVI