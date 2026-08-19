Astronomía

Se Cumplen 66 Años del Viaje de Belka y Strelka, los Primeros Animales que Volvieron del Espacio

El 19 de agosto de 1960, a bordo de la misión Sputnik V, Belka y Strelka se convirtieron en los primeros seres vivos en volver del espacio sanos y salvos

Belka y StrelkaBelka y Strelka en su viaje al espacio. Foto: Wikicommons
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+