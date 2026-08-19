Desaparecidos

Localizan en Jalisco a Joven de San Luis Potosí que Fue Privado de la Libertad

Las autoridades encontraron a un hombre de 20 años en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque, luego de que fue reportado como desaparecido el 16 de agosto

AxelLocalizan en Jalisco a joven de San Luis Potosí desaparecido el 16 de agosto. Foto: Policía de Tlaquepaque

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