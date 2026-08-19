Localizan en Jalisco a Joven de San Luis Potosí que Fue Privado de la Libertad

Un joven de 20 años, proveniente de San Luis Potosí, y que había sido privado de la libertad, fue localizado con vida en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque, Jalisco.

El joven, identificado como Axel, fue encontrado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes solicitaron el apoyo de los policías de Tlaquepaque debido a que coincidía con las características de una persona desaparecida en San Luis Potosí.

“Al arribar, localizamos a un joven de 20 años que coincidía con las características de una ficha de búsqueda, acompañado de un masculino que posteriormente se identificó como su padre; tras verificar su identidad confirmamos que se trataba de Axel, quien era buscado desde el 16 de agosto”, manifestó un policía de Tlaquepaque.

De acuerdo con lo reportado por policías, Axel puso a la venta un artículo en internet, y al ser citado con el supuesto cliente, varios sujetos se lo llevaron por la fuerza, en donde el joven habría visto a más personas en la misma situación en un sitio que desconocía completamente.

“Dijo que fue abandonado sobre un carretera y logró llegar en transporte público hasta la Nueva Central de Autobuses. Ya en la terminal pidió el apoyo para realizar una llamada a una amiga, quien avisó a sus familiares que se encontraba en este lugar”, informó el oficial.

Los policías de Tlaquepaque entablaron contacto con las autoridades ministeriales de San Luis Potosí, quienes informaron que la ficha de búsqueda estaba vigente, además de que el joven fue encontrado en aparente buen estado de salud y sin lesiones en su cuerpo, por lo que fue entregado a sus familiares.