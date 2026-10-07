Sociedad

Se Agrava Crisis de Agua Sucia en Guadalajara; Pablo Lemus Informa Acciones

El gobernador de Jalisco informó que una solución a corto plazo sería dejar de utilizar la presa Las Pintas para abastecer a la ciudad

Se Agrava Crisis de Agua Sucia en Guadalajara; Pablo Lemus Informa AccionesSe Agrava Crisis de Agua Sucia en Guadalajara; Pablo Lemus Informa Acciones. Foto: Pablo Lemus

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Crisis de agua en Guadalajara: Pablo Lemus propone dejar de usar la presa Las Pintas para mejorar calidad, pero habrá menos agua

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