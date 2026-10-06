Sociedad

Jalisco Anuncia Trámite para la Cédula Profesional Estatal en Línea: Costo y Requisitos

El proceso ya se puede realizar a través de la Ventanilla Digital; toma alrededor de cinco minutos escanear los documentos necesarios

TrámiteLa Cédula Profesional Estatal ya puede tramitarse en línea en Jalisco. Foto: N+

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El Gobierno de Jalisco facilita el trámite de la Cédula Profesional Estatal: ahora es digital y rápido

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