Jalisco Anuncia Trámite para la Cédula Profesional Estatal en Línea: Costo y Requisitos

El gobierno de Jalisco anunció que para tramitar la Cédula Profesional Estatal ya no será necesario acudir a la Dirección de Profesiones, ya que se podría realizar en línea a través de la Ventanilla Digital.

Este proceso tiene un costo de 749 pesos, incluye un registro de alrededor de cinco minutos para escanear los documentos necesarios que se envían para su validación.

“Es un elemento que permite acreditar que una persona se encuentra registrada ante la autoridad para el ejercicio correspondiente. Por ello, facilitar obtención, significa facilitar el acceso de las y de los profesionistas con oportunidades laborales profesionales y de desarrollo”, informó Carmen Lorena Sánchez, Directora de Profesiones del Estado.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Cédula Profesional Estatal?

Hoja de registro y biométricos, la cual debe llevar fotografía y firma para integrar tu expediente.

Comprobante de domicilio.

Documento académico correspondiente a la modalidad seleccionada.

CURP.

Comprobante de pago del trámite.

De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley de Actividades Profesionales de Jalisco, para ejercer como profesionista en el estado es necesario tener esta cédula, la cual acredita ante la autoridad.

Cabe señalar que este trámite corresponde a la Cédula Profesional Estatal, la cual es diferente a la Cédula Profesional Federal que expide la SEP y cuyo trámite funciona a nivel nacional.