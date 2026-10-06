Salud

IMSS Realiza Auditoría Clínica por Muertes de Recién Nacidos en Jalisco y Durango

Zoé Robledo informó que se realiza revisión caso por caso para determinar el origen de los contagios y detectar fallas prevenibles en unidades neonatales

IMSSInició la investigación de las muertes de los recién nacidos en Jalisco y Durango. Foto: N+

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IMSS investiga muertes de recién nacidos en Jalisco y Durango. Se realiza auditoría para detectar fallas en unidades neonatales

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