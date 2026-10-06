IMSS Realiza Auditoría Clínica por Muertes de Recién Nacidos en Jalisco y Durango

El Director General del IMSS, Zoé Robledo, informó que ya comenzó la revisión caso por caso de los fallecimientos de recién nacidos registrados en Jalisco y Durango, para determinar si las muertes estuvieron relacionadas con infecciones asociadas a la atención médica.

La auditoría clínica también tiene como objetivo investigar en unidades de cuidados intensivos neonatales de ambos estados identificar posibles fallas prevenibles y establecer el origen de los contagios.

“Se constituyó también el comando operativo del sector para la seguridad de los pacientes en unidades de cuidados intensivos neonatales. Es una coordinación que lleva a cabo la Secretaría de Salud para visitar a todas las unidades de cuidados intensivos desde el país”, confirmó Robledo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. IMSS Hará Auditoria Independiente por Muerte de Bebés por Bacteria en Jalisco

Cabe señalar que entre mayo y julio habrían muerto los bebés en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco.

Mientras que los casos de Durango, presuntamente relacionados con una infección por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, el IMSS reconoció las muertes y confirmó que se realiza la auditoría clínica independiente.