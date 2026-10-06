Fuga de Ácido Nítrico Sobre la Carretera Guadalajara a Chapala

Una fuga de ácido nítrico de un vehículo movilizó a cuerpos de emergencia sobre la carretera de Guadalajara a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El reporte fue atendido inicialmente por elementos de Protección Civil Municipal, quienes acudieron al punto para controlar la situación y realizar las labores correspondientes ante la presencia de esta sustancia.

Personal de la Comandancia Regional Poncitlán de Protección Civil se dirigió al lugar para apoyar en la atención de la emergencia. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas intoxicadas a causa de la fuga.

La emergencia se registra sobre una de las principales vialidades de la zona, por lo que los cuerpos de emergencia mantienen la atención en el sitio para determinar las condiciones del vehículo y controlar por completo la fuga de ácido nítrico.

Autoridades continúan con los trabajos correspondientes para determinar las condiciones de seguridad en el lugar.