Accidentes

Fuga de Ácido Nítrico Sobre la Carretera Guadalajara a Chapala

Protección Civil Municipal atiende la emergencia y personal de la Comandancia Regional Poncitlán se dirige al lugar; no reportan personas intoxicadas

Se registra fuga de ácido nítrico en la carretera a Chapala.Se registra fuga de ácido nítrico en la carretera a Chapala. Foto: Protección Civil Jalisco

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Una fuga de ácido nítrico se registró en Ixtlahuacán de los Membrillos

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