GN Inicia Operativos en Carreteras de Jalisco para Evitar el Robo de Combustible

La Guardia Nacional arrancó con operativos en todas las carreteras de Jalisco para revisar las unidades de transporte de combustible y verificar que porten la gasolina de manera legal.

Esta medida se realiza con la intención de inhibir el robo de gasolina, por lo que los conductores de la unidades deberán portar un código QR de seguridad que aporte datos del origen destino y traslado de gasolina o diésel.

Estos códigos se revisarán a través de una plataforma digital desde cualquier punto de la República Mexicana.

De acuerdo con Sebastián Luis Padua, Coordinador de la Guardia Nacional en carreteras, si algún documento de los operadores es incorrecto, procederán a poner al conductor a disposición de la autoridad correspondiente.

“En cuanto llegan a los puntos de revisión se verifica primeramente la documentación y posteriormente escaneamos el código QR para que nos hagan algún resultado, si es que están dados de alta o no, desde que nosotros detectamos si alguna de la documentación de algunos de los operadores viene de manera incorrecta, pues procedemos a lo que puede ser una puesta a disposición”, manifestó Padua.

Cabe mencionar que el QR de cada unidad de transporte tendrá que estar visible y en caso de no contar con él, se detendrá inmediatamente al conductor y se remitirá la unidad ante las autoridades correspondientes.

Se pretende que con este sistema se puedan detectar pipas piratas que transporten combustible obtenido por medio del huachicol.