Seguridad

GN Inicia Operativos en Carreteras de Jalisco para Evitar el Robo de Combustible

Los operadores de las unidades de transporte de gasolina deberán contar con un código QR para comprobar la legalidad del traslado del recurso

CombustibleLa Guardia Nacional arrancó con un operativo para inhibir el robo de combustible en Jalisco. Foto: N+

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La Guardia Nacional lanza operativos en Jalisco para frenar el robo de combustible. Conductores deben mostrar un QR que verifica la legalidad del traslado

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