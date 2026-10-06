Desaparecidos

Fichas de Búsqueda en Jalisco Ya Cuentan con QR Tras Detectar Cédulas Falsas

La herramienta permite acceder directamente a la información publicada en Registro Estatal de Personas Desaparecidas

Fichas de desaparecidos ahora cuentan con QRLa medida busca evitar fichas de búsqueda falsas. Foto: N+

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Las fichas de búsqueda ahora tienen código QR para verificar en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas

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