Fichas de Búsqueda en Jalisco Ya Cuentan con QR Tras Detectar Cédulas Falsas

Las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco incorporaron un nuevo diseño con código QR, que permite acceder directamente a la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas para verificar si la persona continúa desaparecida o ya fue localizada.

Desde este 5 de octubre, las fichas de búsqueda cuentan con el nuevo formato. A través del código QR se puede ingresar al registro y consultar las cédulas por municipio y fecha de desaparición, así como características de la víctima, entre ellas edad, género y nombre.

Colectivos destacaron esta medida, luego de que recientemente se detectaran cédulas falsas presuntamente utilizadas para extorsión y bromas, las cuales habían sido ubicadas en redes sociales y en inmediaciones de planteles universitarios.

Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, declaró: "el Estado puede derivar insumos necesarios para las personas que sí están desaparecidas, tratando de localizar personas o checando estas cédulas que son falsas. Entonces, yo creo que es muy importante dar esta certeza".

En Jalisco, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, hay 13 mil 966 personas sin localizar que cuentan con carpeta de investigación y 2 mil 284 sin carpeta.