Buscan a Joven de 16 Años Desaparecida en San Quintín, Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una alerta de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Sherlyn Guadalupe Ruiz González, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecida.

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente fue vista por última vez este domingo 4 de octubre de 2026 en las inmediaciones del ejido Vicente Guerrero, en el municipio de San Quintín.

Ficha oficial de localización emitida por la Fiscalía General del Estado | Foto: FGE

Como señas particulares para facilitar su identificación, Sherlyn Guadalupe cuenta con una cicatriz en el labio inferior del lado izquierdo, así como tatuajes en ambos muslos.

La FGE urgió a la población a comunicar cualquier información o dato que ayude a dar con su localización, poniendo a disposición la línea de emergencias 911 y el número 089 para denuncias totalmente anónimas.

JMR