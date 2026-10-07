Astronomía

Júpiter y Marte Se Alinearán con la Luna Este Miércoles antes del Amanecer

Quienes madruguen podrán admirar el espectáculo de ver a la Luna alineada con Marte y Júpiter

Luna menguante sobre SuizaLa Luna se alineará con Júpiter y Marte antes del amanecer. Foto: Reuters

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