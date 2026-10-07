Júpiter y Marte Se Alinearán con la Luna Este Miércoles antes del Amanecer

Este miércoles, los madrugadores que se asomen antes del amanecer podrán ver un espectáculo único: Júpiter, Marte y la Luna se alinearán sobre el horizonte. Te decimos cómo disfrutar del fenómeno astronómico.

Las constelaciones no están en el espacio, sino en los ojos de quien las mira. Las estrellas que participan en estas figuras están alejadas por años luz de distancia. Lo único que las une es nuestra mirada, que ve siluetas e historias donde solo hay luceros.

Algo semejante ocurre con las alineaciones planetarias. Estos espectáculos que duran unas horas en el cielo solo tienen significado para los testigos.

En esta ocasión, aquellos que salgan muy temprano por la mañana podrán admirar la alineación de dos planetas, Júpiter y Marte, con la Luna. El espectáculo del 7 de octubre será majestuoso precisamente porque la Luna se encuentra en su etapa menguante y su brillo con forma de sonrisa será débil en comparación con el plenilunio.

Durante la madrugada, Marte saldrá por el este. Justo debajo de usted saldrá Júpiter. La Luna saldrá poco antes de las cuatro de la mañana. En ese momento los tres objetos estarán alineados a la perfección sobre el este.

Alineación de Marte, Júpiter y la Luna la madrugada del 7 de octubre en México. Foto: Stellarium | ChatGPT

El espectáculo durará desde las cuatro de la mañana hasta que salga el Sol. Hasta las 5:44 de la mañana la alineación podrá verse con nitidez. Sin embargo, a medida que se acerque el amanecer, los planetas perderán brillo y la Luna se desvanecerá.

Por ello, el momento ideal para ver la alineación de Júpiter, Marte y la Luna será entre las cuatro y las cinco de la mañana.

No necesitarás aditamentos especiales para admirar este evento astronómico. Bastará con que el cielo esté despejado para que puedas apreciarlo a simple vista.

Sin embargo, unos binoculares te permitirán ver muchos más detalles de estos tres objetos. Si cuentas con un pequeño telescopio o unos binoculares, no dudes en buscar el cráter Aristarco, uno de los accidentes geográficos más brillantes de nuestro satélite.