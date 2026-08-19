Sociedad

Descartan Bloqueos Carreteros en Jalisco Tras Operativo en Michoacán

Los bloqueos comenzaron por la supuesta detención de delincuentes considerados de alta peligrosidad.

Bloqueos JaliscoAutoridades mantendrán operativos de vigilancia. Foto: Secretaría de Seguridad

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Tras operativo en Michoacán, Jalisco sin bloqueos. Autoridades vigilan límites por captura de delincuentes.

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