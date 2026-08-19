Descartan Bloqueos Carreteros en Jalisco Tras Operativo en Michoacán

Tras un operativo registrado por autoridades federales y estatales en el estado de Michoacán, se han reportado diferentes cierres carreteros con quema de vehículos de carga.

En Jalisco, al momento, las autoridades no han reportado alguna afectación. Sin embargo, se hace mención del presunto cierre al ingreso del poblado de Degollado. No hay reporte de personas heridas o fallecidas.

"Derivado de los hechos que se registran en Michoacán, elementos de la Policía Preventiva Estatal, Regional y Caminos, activaron el protocolo de vigilancia en columnas con efectivos de los 3 niveles de gobierno", informó la Secretaría de Seguridad.

Asimismo, se mantiene en vigilancia los límites de Jalisco con Michoacán derivado del operativo donde capturaron a nueve personas; entre ellas están Marisol 'N' y Lourdes 'N', la hija y la pareja sentimental de Heraclio 'N', 'El tío Lako', jefe regional de una célula delictiva.

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, ya habló de la situación, refiriendo que se estableció una coordinación operativa y enfatizando que las carreteras se mantienen en calma.

Debido a operativos de seguridad realizados en el estado de Michoacán, hoy desde muy temprano se estableció una coordinación operativa desde el gabinete de seguridad estatal con @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ en los límites de Jalisco y este estado. Hasta este momento no… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 19, 2026

Las carreteras bloqueadas al momento, de acuerdo con el C5 de Michoacán, son las siguientes: