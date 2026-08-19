Descartan Bloqueos Carreteros en Jalisco Tras Operativo en Michoacán

Tras un operativo registrado por autoridades federales y estatales en el estado de Michoacán, se han reportado diferentes cierres carreteros con quema de vehículos de carga.
En Jalisco, al momento, las autoridades no han reportado alguna afectación. Sin embargo, se hace mención del presunto cierre al ingreso del poblado de Degollado. No hay reporte de personas heridas o fallecidas.
"Derivado de los hechos que se registran en Michoacán, elementos de la Policía Preventiva Estatal, Regional y Caminos, activaron el protocolo de vigilancia en columnas con efectivos de los 3 niveles de gobierno", informó la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, se mantiene en vigilancia los límites de Jalisco con Michoacán derivado del operativo donde capturaron a nueve personas; entre ellas están Marisol 'N' y Lourdes 'N', la hija y la pareja sentimental de Heraclio 'N', 'El tío Lako', jefe regional de una célula delictiva.
Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, ya habló de la situación, refiriendo que se estableció una coordinación operativa y enfatizando que las carreteras se mantienen en calma.
Las carreteras bloqueadas al momento, de acuerdo con el C5 de Michoacán, son las siguientes:
Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo.
Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.
Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.
Crucero Franco Reyes.
La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza.
La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado.
La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty.
La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas.
La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista.
La Piedad-Carapan; Zinapáro comunidad El Salvador.
Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz.
Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo.
Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote.
Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas.
Camino del Pochote - Ario de Rayón.