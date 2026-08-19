Guanajuato Mantiene Carreteras Libres de Bloqueos y Sin Quema de Vehículos

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato ha informado que en el estado no se cuenta con hechos violentos, pero se mantienen en alerta.

Estos después de que se diera a conocer que en tramos carreteros de Michoacán se han registrado quema de vehículos y bloqueos de vialidades.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Pénjamo, lanzó un aviso en el que señala que se ha reforzado la presencia y vigilancia preventiva en las carreteras del municipio.

Además en el comunicado se indicó a sus habitantes que se mantengan informados en medios oficiales para estar atentos a cualquier situación de riesgo.

Hasta el momento no se reportan incidentes relacionados en territorio guanajuatense, indica el aviso publicado por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueos en Michoacán Hoy: Vehículos Incendiados Obstruyen el Paso

Las corporaciones se mantienen atentas para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad e informar oportunamente a la ciudadanía.

Son más de una decena de puntos carreteros los que se han visto afectados en municipios como: Morelia, Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu, La Piedad, Zamora, entre otros.