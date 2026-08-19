Seguridad

Guanajuato Mantiene Carreteras Libres de Bloqueos y Sin Quema de Vehículos

Autoridades estatales han informado que en Guanajuato no se registran hechos violentos como se han presentado en Michoacán, sin embargo se vigilan los límites con el estado vecino.

En Guanajuato No Hay Registro de Bloqueos o Hechos Violentos.En Guanajuato No Hay Registro de Bloqueos o Hechos Violentos. Foto: N+

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Mientras Michoacán enfrenta bloqueos, Guanajuato reporta carreteras seguras. La vigilancia se ha reforzado en Pénjamo.

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